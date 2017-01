Dva problema zaustavila proizvodnju Galaxy Notea 7

Tokom zvanične Samsungove istrage o uzroku problema pametnog telefona Galaxy Note 7, utvrđeno je da se radi o pogrešnoj veličini baterije i greškama u proizvodnji, piše “The Wall Street Journal”.

Kompanija će tokom vikenda objaviti zvanično saopštenje, ali je WSJ objavio rezultate istrage ranije. Samsung je unajmio tri nezavisne firme za analizu kontrole kvaliteta i lanca dobavljača, koje su ustanovile da je riječ o dva problema. Prvi problem je baterija koju je proizvela kompanija Samsung SDI. Ove baterije se ne uklapaju u telefon pravilno, što je dovelo do pregrijavanja, a u pojedinim slučajevima do zapaljenja i eksplozija. Samsung se zatim okrenuo kompaniji Amperex Technology iz Hong Konga, a zbog žurbe da se naprave dovoljne zalihe Notea 7, došlo je do drugog problema, odnosno grešaka u proizvodnji.

Galaxy Note 7 je povučen iz prodaje 2. septembra prošle godine, a proizvodnja je prekinuta 11. oktobra kada je ustanovljeno da se problem javlja i u slučaju zamjenskih uređaja.