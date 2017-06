Dva napada, ima mrtvih, povrijeđenih i talaca

U napadu u iranskom parlamentu ubijeno sedam osoba. Ima povrijeđenih. Iranske agencije: Napadači drže taoce. Izvršen napad i na mauzolej Homeinija.

Prema najnovijim informacijama, u dva oružana napada u Teheranu najmanje je sedam mrtvih. Prvi napad se dogodio u iranskom parlamentu, kada su naoružani napadači otvorili vatru. Među stradalima je i član obezbjeđenja parlamenta, na koga je prvo pucano. Prema navodima agencije FARS, ranjen je još jedan član obezbeđenja i sedam civila.

One guard killed, several injured as gunmen attack Iran’s Parliament https://t.co/i3L4fFVTNI

— Press TV (@PressTV) June 7, 2017