Duža zadržavanja na granici sa Hrvatskom

Kamioni na Batrovcima čekaju i do deset časova

Na graničnim prelazima na ulazu u BiH iz pravca Hrvatske evidentirana su duža zadržavanja zbog pojačane kontrole vozila i putnika, koju provodi hrvatska granična policija, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Velika Kladuša čeka se 30-45 minuta.

Iz AMS mole vozače da budu strpljivi, jer su pojačane kontrole na graničnim prelazima sa EU, pa se u dane vikenda očekuju veće gužve i duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Zbog radova u Crnoj Gori, na dionicama Ilino Brdo-Vilusi i Deleuša-Vraćenovići ne preporučuje se korištenje graničnog prelaza Klobuk u periodima od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova, a prelaza Deleuša od 11.00 do 14.00 časova.

Iz AMS napominju da se zbog radova u Hrvatskoj usporeno saobraća na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.

(Srna)