Duterte Trampu: Kim Jong Un hoće kraj svijeta, ne ispunjavaj mu želju

Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte zatražio je danas od SAD da iskažu uzdržanost nakon što je Sjeverna Koreja izvršila raketnu probu i da ne idu na ruku lideru Kim Jong Unu, koji želi “kraj svijeta”.

Duterte je istakao da u regionu Jugoistočne Azije vlada velika zabrinutost zbog tenzija između SAD i Sjeverne Koreje, te da bi jedan pogrešan korak predstavljao “katastrofu” i da bi Azija bila prva žrtva nuklearnog rata.

Prema njegovim riječima, SAD, Japan, Južna Koreja i Kina imaju posla sa čovjekom koji je “uzbuđen zbog mogućnosti ispaljivanja projektila”.

Duterte trenutno predsjedava Asocijacijom zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) i kasnije tokom dana telefonom će razgovarati sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom. On je najavio da će od Trampa zatražiti da ne ulazi u sukob sa Kim Jong Unom.

– Sve ukazuje na to da se dvije zemlje igraju sa svojim igračkama koje nisu nimalo zabavne. Znamo da se igraju sa nekim koji je uzbuđen kada ispaljuje projektile. Ne bih želio da uđem u um Kim Jong Una, jer ko zna šta bih tamo zatekao, ali on planetu dovodi do ivice uništenja – rekao je Duterte.

Severna Koreja izvršila je jutros probno ispaljenje balističkog projektila neposredno nakon što je američki državni sekretar Reks Tilerson upozorio da bi eventualni neuspjeh Pjongjanga da smanji obim svog raketnog i nuklearnog programa mogao dovesti do “katastrofalnih posljedica”.

Američki i južnokorejski zvaničnici navode da sve ukazuje da je proba, koja je izvršena sjeverno od Pjongjanga, bila neuspješna.

