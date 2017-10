Đuričko u Banjaluci: Zašto sam pao balet? Zašto sam nosio helanke?

Premijera komedije Nikole Đurička ”Sve što ste oduvijek htjeli da znate o Džoniju a nikada niste smjeli da ga pitate” održaće se 12. novembra 2017. godine u velikoj sali Banskog dvora u Banjaluci, sa početkom u 20h u organizaciji Artwork-a i Queen estrade.



O svojoj autorskoj predstavi, Nikola je rekao sljedeće: “Kada sam napunio 40 godina, jedna od rođendanskih odluka mi je bila da napravim moj stand – up šou. Mnogo prijatelja mi je već savjetovalo da to uradim, nadam se da nisu bili samo ljubazni. Devetog jula sam napunio 43. Šta se desilo i zašto mi je bilo potrebno tri godine? Možda me je život malo pregazio? Znam pouzdano da sam materijal imao sve vrijeme spreman. Znam, takođe da sam bio malo uplašen od nepoznatog. No kako god, ja nastupam! Poklon će biti vaš dolazak.“.

Šta sam morao da pjevam u prvom razredu?

Kako sam izgubio četrdeset klinaca?

Za koliko sam prodavao putovanja na Havaje?

Zašto sam pao balet? Zašto sam nosio helanke?

Kako sam dobio dva nagradna izlaska u grad?

Како se pravilno koristi kondom?

Šta nikada nemojte da stavljate u oči?

Ulaznice po cijeni od 15 KM u prodaji od četvrtka 26. oktobra na blagajni Banskog dvora, svaki dan od 10-17 h. Informacije i rezervacije na broj telefona: 066 905 399.