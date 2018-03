Đurić nakon terora na Kosovu: Vukli su me po zemlji kao psa, vadili nož i pravili selfi!

Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da su u ponedeljak “albanski separatisti pokušali da na brutalan način, nasiljem i terorom zauzmu sjever Kosova”.

Đurić, koji se prvi put obratio javnosti poslije hapšenja, rekao je da je ponosan na srpski narod, koji se, kako je rekao, odbranio gandijevskim metodama.

“To za mene nisu policajci, to je razularena teroristička banda. Poslali su ih na goloruke i nenaoružane ljude. To je sramota i njih i onih koji su ćutali i tako se saglasili”, rekao je.

“Juče su albanski separatisti u Prištini, uz očiglednu i nedvosmislenu podršku onih koji su poriznali jednostrano proglašenu nezavisnost KiM, na brutalan i nasilan način napali naš narod na sjeveru Kosovske Mitrovice sa potpuno jasnim ciljem da nasiljem, terorom, zastrašivanjem i do zuba naoružanom falangom uz primjenu oružja i sile okupiraju i zauzmu sjever Kosova i Metohije”, kazao je Đurić na konferenciji za medije nakon sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova sa predsjednikom Srbije.

On je rekao i da je ponosan na građane Kosovske Motrovice koji su se “goloruki, na miran i gandijevski način suprotstavili i nisu odustali od borbe za svoje kućne pragove i domove”.

“Važno je da naša i međunarodna javnost bude upoznata s tim šta se tačno dešavalo”, rekao je Đurić i nastavio: “Jučerašnji sastanak okruglog stola, kako da mirno dođemo do kompromisa, to smo zakazali, u skladu sa svim postignutim sporazumima i uredno obavijestili sve na Kosovu, i notorna je laž da nisu blagovremeno obaviješteni.”

On je ponovio da je iz Srbije više od 70 sati prije najavljenog skupa bila poslata najava, koja je više puta ponovljena. “To kažem da bi uvideli kolike su razmjere laži”, dodaje Đurić.

Kalašnjikov u stomak, nož, selfiji i jedan poziv iz Beograda

Đurić je rekao da pripadnici kosovske policije nisu zvaničnici već “naoružane falange” i istakao da su njega “vukli kao psa”, da su ga vukli za kravatu po ulici i tako pokušavali da ga ponize, kao i Srbiju i srpski narod.

“Kada su vidjeli da smo u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici počeli da razgovaramo, na ljude i goloruk narod poslali su na stotine naoružanih, nemam drugih riječi nego da kažem razularenu terorističku bandu”, kaže Đurić.

“Kada su počeli kundacima da biju poslanike, građane, žene, šutiraju ih, bacaju šok bombe, kada su htjeli da srpske predstavnike i vukući mene kao psa, da nas ponize, misleći da će tako da ponize Srbiju i srpski narod, nakon toga mene su stavili u jedan od transportera”, rekao je još Đurić, koji je, kako kaže, proveo naredni period, tako što su ga udarali, ali je napomenuo i da se sada osjeća dobro.

“Pokušavali su da me ponize. Usput, osim udaraca, nabijanja glave na koljena i pravljenja selfija, pokušavali su da me zastraše tako što su mi držali nabijen kalašnjikov u stomak. Jedan je izvukao i nož. Na tom putu do Prištine su pjevali “Alahu ekber””, ispričao je direktor Kancelarije za KiM.

Prema njegovim riječima, kada su ga izveli iz transportera, vodili su ga kroz ulice Prištine da bi ga zatim stavili u podrum. “Da nije bilo jednog poziva iz Beograda nasilje u Mitrovici i teror nad Srbima nastavilo bi se i ja bih ostao u Prištini. Ali se, hvala bogu na tome završilo”, rekao je Đurić.

Rekao je i da je ponosan na Srbe, hrabre muškarce i žene koji nisu, i neće pokleći. Srbi s KiM i Srbija će nastaviti da se bore za svoje istorijsko pravo.

(b92)