Đurić: Angeli Merkel predstavljeno činjenično stanje na Kosmetu

Direktor Kancelarije Vlade za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je njemačkom kancelaru Angeli Merkel predstavljeno činjenično stanje na Kosmetu.

“Ovo je bio važan susret kome je naša strana pristupila odgovorno i ozbiljno”, rekao je Đurić za Radio-televiziju Srbije.

Đurić je istakao da je Srbija suočena sa teškim izborima, te da se stvara vrsta manevarskog kompromisa kada se ima podrška ideji pronalaska kompromisa.

On je rekao da noćašnja dešavanja u Siriji pokazuju koliko je važno da se u regionu sačuva mir.

“Naša odgovornost je da se fokusiramo na očuvanje stabilnosti i mira u našem regionu i da radimo na rešavanju problema. Nastojanje našeg rukovodstva je doprinos stabilizaciji”, objasnio je Đurić.

On je napomenuo da će zajednica srpskih opština moći biti formirana jedino na način kako je to dogovoreno, te da je to stvar na kojoj rade Beograd i Priština, a vode je predstavnici Srba na Kosmetu.

