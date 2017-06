Durent “presudio” Džejmsu, Voriorsi na korak do titule VIDEO

Golden Stejt Voriorsi došli su na prag druge titule u posljednje tri godine, pošto su savladali Kavalirse u Klivlendu 118:113 i poveli 3:0 u finalnoj seriji NBA lige.

Prva četvrtina bila je veoma izjednačena većim dijelom, praktično do posljednjeg minuta. Kod domaćina nezaustavljiv je bio Lebron Džejms sa 15 poena, ali su na drugoj strani gosti bili izuzetno šuterski raspoloženi. Pogodili su u ovom periodu devet trojki, što je novi NBA rekord. Prednjačio je Klej Tompson sa četiri iz pet pokušaja i ukupno 16 poena. U posljednjem minutu Voriorsi su napravili seriju 8-0, uz šest poena Stefa Karija, kome su to bili prvi poeni, i na kraju dobili prvu dionicu 39:32

U drugoj četvrtini manje-više se odvijala situacija po sličnom scenariju. Ponovo su Kavsi, na krilima sjajnog Lebrona Džejmsa, koji je poluvrijeme završio sa 27 poena uz samo tri promašaja iz igre, dobro krenuli i brzo anulirali prednost gostiju. Ipak, za razliku od domaćina, u redovima Voriorsa ima više od jednog igrača koji je raspoložen, u prvom redu Kari i Tompson, tako da je ekipa iz Ouklenda otišla na poluvrijeme sa 67:61.

Kavalirsi su, kao i prethodne dve četvrtine, bolje započeli i treću. Ali su ovog puta zadržali taj kurs kroz cijelu dionicu. Pojačali su odbranu, potpuno zaustavili šut Voriorsa, a Džejmsu se pridružio Kajri Irving, koji ga je čak i prestigao po košgeterskom učinku. U posljednja tri minuta napravili su seriju 9-1, došli do sedam poena prednosti 94:87, ali je Patrik Mekou sa linije slobodnih bacanja smanjio na 94:89 na kraju četvrtine.

Pokušavali su Ratnici na sve moguće načine da uhvate priključak, ali na svaku njihovu prijetnju domaćin je imao odgovor. Možda i najupečatljiviji je bio tri minuta prije kraja pri rezultatu 110:107 za Kavse kada je Džej Ar Smit pogodio trojku, svoju petu na meču iz 10 pokušaja. Međutim, i dalje se ekipa Stiva Kera nije predavala.

Stupio je na scenu Kevin Duretn. Prvo je 75 sekundi prije kraja meča smanjio na dva poena minusa (113:111), a onda pogodio trojku iz tranzicije za vođstvo 114:113 i novi preokret. Kavsi nisu iskoristili naredni napad, što je Durent iskoristio da sa dva slobodna bacanja odvede goste na plus tri 13 sekundi do kraja. Lopta je došla do Lebrona Džejmsa, koji se spetljao i poklonio loptu Voriorsima, a Stef Kari je taj poklon oberučke prihvatio i sa linije slobodnih bacanja donio pobjedu 118:113 i vođstvo 3:0 u seriji.

Kod pobjednika najbolji je bio Kevin Durent sa 31 poenom uz osam skokova i postao je prvi igrač u istoriji NBA koji je postigao minimum 25 poena na prvih osam utakmica finalnih serija. Klej Tompson je bio odličan sa 30, a Stef Kari je zabilježio 26 poena uz 13 skokova i šest asistencija.

Na drugoj strani Lebron Džejms je bio na pragu tripl dabla, sa 39 poena, 11 skokova i devet asistencija, čime je izbio na četvrto mjesto vječne liste strijelaca u finalima i treće mjesto po broju asistencija. Uz njega Kajri Irving je zabilježio poen manje.

Četvrta utakmica igra se takođe u Klivlendu, u noći petka na subotu. Nikada se nije desilo da ekipa koja gubi 3:0 preokrene u istoriji NBA plej-ofa.

