Đukanović u Apostrofu: Albanci na KiM na rade ništa dok im ne kažu Amerika i Velika Britanija

Vladimir Đukanović, poslanik SNS-a u Narodnoj skupštini Srbije, Joško Klisović, poslanik SDP-a u Hrvatskom saboru, Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine RS (SDA) i Aleksandar Vranješ, profesor fakulteta Političkih nauka u Banjaluci apostrofiraju na temu: “Može li Srbija da odoli pritiscima u političkom boju za Kosovo?”

Iz Kosovske Mitrovice uživo u Apostrof javio se novinar ATV-a Nenad Knežević koji je govorio o današnjoj posjeti Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju tom gradu.

Đurić je najavio da će Vlada Srbije uložiti milione dinara u stambeno zbirnjavanje prvenstveno socijalnih slučajeva i mladih bračnih parova. Đurić je obišao i selo Banjska kod Kosovske Mitrovice, razgovarao sa mještanima i obećao pomoć Vlade Srbije.

Tema broj jedan u južnoj pokrajini svakako je formiranje Zajednice srpskih opština. Prestavnici Srba sa KiM ranije su najavili da bi danas formirali SZO, jer pet godina ništa nije učinjeno po tom pitanju. Ali je to odgođeno nakon što su vlasti Prištine to shvatile kao ultimatum i odlučile da pokrenu stvar sa mrtve tačke.

Igor Simić, poslanik Srpske liste rekao je da Srbi na rok EU od tri mjeseca za formiranje ZSO ne odražava iskren odnos Albanaca. To je iznuđen potez, kaže Simić, kako bi se smanjio međunarodni pritisak na Albance da ispune svoj dio obaveze.

“Srbi i srpski predstavnici su spremni da zaštite svoja prava i formiraju ZSO onoga momenta kada budu shvatili da neko iz Prištine pokušava da izvrda ono što je potpisano i dogovoreno” , rekao je Simić.

Vladimir Đukanović, poslanik SNS-a u Narodnoj skupštini Srbije govoreći u emisiji “Apostrof” o formiranju Zajednice srpskih opština rekao je da je najveći problem u tome što imate jednu stranu koja ne želi da ispoštuje ono što je dogovoreno.

“Jasno je ko njima govori da oni to ne poštuju. I onda gledate kako da zaštitite svoj narod i sačuvate dostojanstvo Srbije. Evo ja sada da vam kažem za ta tri i po mjeseca neće oni formirati ZSO. To njih ne zanima i to je njima tako rečeno. Albanci na Kosovu i Metohiji na rade ništa dok im ne kažu Amerika i Velika Britanija”, rekao je Đukanović.

“I u skladu sa tim kakvi budu interesi Amerike i Velike Britanije tako će se ponašati Albanci”, rekao je Đukanović navodeći da će Srbija sačekati ta tri i po mjeseca.

“Iz moje perspektive dogovori koji su postignuti , do kojih je vrlo teško bilo doći, moraju se sprovesti”, kaže Joško Klisović, poslanik SDP-a u Hrvatskom saboru navodeći da očekuje da se dogovor provede te da u ovom slučaju nije došlo do prevare, te da je u svemu posredovala Evropska unija.

“Ponovo su vidljivi dupli standardi međunarodne zajednice koja ne reaguje jednako na sve izazove i time ne ulijeva povjerenje”, zaključio je Aleksandar Vranješ, profesor fakulteta Političkih nauka u Banjaluci.