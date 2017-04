Dugovanja ipak na 12 rata

Umjesto 18, sindikalci četiri sindikata – uprave, prosvjete, pravosuđa i policije, isposlovali su isplatu dugovanja za naknade u 12 jednakih rata.

Prosvjetari će u dvije dodatne rate dobiti dugove iz perioda 2011-2014. godine. U memorandumu koji su dobili iz Vlade sindikalci žele da dopišu još neke zahtjeve. Između ostalih, da radnici sami odlučuju hoće li odustati od tužbe ili neće, bez uplitanja sindikata.

“Da se obavezno moraju u cijeli proces uključiti i ljudi koji su utužili za svoje naknade, koji su završili proces pred sudovima i dobili rješenja. Da se pokuša rješiti i pitanje troškova koji se pojave eventualno za slučaj onih koji bi eventualno odustali od tužbe”, kaže Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa.

“Republički odbor je ovo prihvatio, vi ste vjerovatno svi čuli da je dogovoreno juče da se prva tranša izmiri po onsovu otpremnina za 2015. i 2016. godinu. za sve budžetske korisnike”, ističe Tomislav Vrhovac, predsjednik Sindikata uprave RS.

Vlada je, kaže premijerka Željka Cvijanović, spremna da već ovaj mjesec krene sa isplatama dugovanja za naknade, sa ili bez blagoslova sindikata. Na prvoj sjednici Vlade pašće i zvanična odluka, a pare su već spremene.

“Isfinansiraće iz budžeta, ako što sve drugo finansira. Isfinansiraće na realan i održiv način. Ne bismo nudili da ne znamo da je to realno i moguće. Mi smo ogovorili o iznosima od 11 miliona”, rekla je predsjednica Vlade.

“Oni kažu da je to maksimum što mogu u ovom trenutku. Mi smo tražili da tih rata bude manje, da bude brža isplata, vidjećemo kako to ide i smatram da se to može u narednom periodu poboljšati”, kaže Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata prosvjete RS.

Ako isplata naknada na rate krene po planu ovaj ili sljedeći mjesec, završiće, sljedeće godine mjesec ili dva prije početka izborne kamapnje. Premijerka kaže, isplata se poklapa sa finansijskim mogućnostima Vlade. Kaže, izbori im nisu bili na pameti, kada su prije dva mjeseca ponudu stavili na sto pred sindikalce.