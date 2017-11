Duel Perića i Tegeltije pokazao prljav veš pravosuđa BiH

Ko je čija greška, ko uništava pravosuđe, ko ima iskustvo u kafani, a ko je spekulant? Optužbe ispod pojasa sijevale su između Branka Perića, sudije Suda BiH i Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta na sarajevskoj TV1.



Zbog zaključaka Savjeta o provjeri ratne prošlosti sudija i tužilaca, Perić je digao glas, pa je još ranije pitao Tegeltiju da li su doneseni pod uticajem Milorada Dodika.

“Da vidimo na koji način se donose odluke u Vijeću, zašto su zaključci doneseni na takav način, bez prethodne rasprave, bez konsultovanja sa profesionalnom zajednicom”, rekao je sudija Suda BiH Branko Perić.

“Imam obavezu saradnje sa svim nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti. Međutim, reći ću ovaj put, nažalost još nikad, za vrijeme svog mandata ja nisam imao ni jedan sastanak, ni jdan razgovor sa Miloradom Dodikom”, rekao je predsjednik VSTS Milan Tegeltija.

Veliki dio emisije je protekao u međusobnom kritikovanju i omalovažavanju, kako profesionalnom, tako i ličnom.

“Moja najveća greška je tvoj izbor. Kad si došao na poziciju predsjendika suda nisi imao urađeno pet presuda i tužilačkih odluka. Iza tebe ne stoji nikakav kredibilitet. Gospodine Periću.. Ti si upropastio sve što si radio. Ovo što radite je klasična manipulacije, to nije istina! Sad bih ja trebao da vam dokazujem! Svi u Banjaluci znaju”, rekao je Perić.

“Zašto ste mi izabrali onda, gospodine Periću? Zašto ste me izabrali”, pitao je Tegeltija?

Mislio sam da si mald čovjek, da imaš potencijal, da znaš jezike, znaš informatičke tehnologije, mislio sam. Niste vi birali IKT stručnjaka. Duel su posebno pomno pratili pravnici. Pozdravljaju otvaranje rasprave u javnosti o stanju u pravosuđu.

“Ono što je bilo korisno, u tom duelu izašlo je mnogo više onoga što smo htjeli da čujemo, a vezano za manjkavosti pravosudnog sistema. Pogotovo činjenicu da su gospodin Perić i gospođa Medžida, da su oni sami sebe birali za sudije”, rekao je pravni savjetnik potpred”, rekao je pravni savjetnik potpredsjednika NSRS Darko Kremenović.

“Gospodin Tegeltija je donio konkretne dokaze, potkrepio je sve navode i sve činjenice koje je iznosio, potkrijepio je dokazima materijalne prirode, što je najbitnije. dok je na drugoj strani gospodi Perić govorio, ono što je on čuo ili što on misli”, rekao je advokat Milan Petković.

Svoje mišljenje o zaključcima VSTS ovih dana u pismu Milanu Tegeltiji iznio je i Vojislav Dimitrijević, sudija Vrhovnog suda RS.

Smatra da je vojno pravosuđe, čiji je sudija bio tokom rata, u cijeloj BiH dalo veliki doprinos uspostavljanju kakve-takve zakonitosti, što kaže, nije bilo nimalo lako. Dimitrijević smatra da ratne sudije i tužioci ne treba da dokazuju svoju nevinost, već da oni koji imaju dokaze za nečiju krivcu da ih i pokažu.

“Da li je svako od njih radio u skaldu sa standardima koje treba da radi, to treba provjeriti. Krivična odgvornost svakog pojedinaca pa i sudije, za djela izvršena u toku rata, ako je riječ o ratnim zločinima ko je riječ o zločinima, ne zastarjeva. Svako ko misli da bi se to moglo dovesti u pitanje, nek izvoli i nek pokrene psotupak protiv bilo kog sudije. Ali stavljati nas koji smo radili u to vrijeme u pozciju da se mi nešto branimo ili stidimo, ne. Ja se niti branim, niti stidim”, rekao je sudija Vrhovnog suda RS Vojislav Dimitrijević.

Sudija Dimitrijević, kaže da se postidio nakon duela svojih kolega. Uvijek je za razgovor o problemima, ali smatra da ih je prvo, u tišini, struka trebala razmotriti.