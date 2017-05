Duel Dodika i Čavića – ko je lažov, a ko nema muškosti?

Zakuvalo se u skupštinskoj sali. Komentari izrečeni tokom rasprave o Strategiji razvoja sporta izazvali su i predsjednika Republike da dođe u skupštinu. Riječi se ponovo nisu birale.

“Ja moram ipak priznati da sam jako zadovoljan što nam predsjednik voli košarku pa je razvio košarkaški klub Igokeu. Šta bi da voli Formulu 1? Mi bi imali Laktaširing kao što Mađarska ima Hungaruring – to je puno skuplje! Kad biste malo pročešljali po davanju raznoraznih podrški za razvoj sporta, kad bi povadili podatke koliko je društvo iz Ukio grupe dalo za razvoj Igokee svi bi popadali u nesvjest”, kazao je Dragan Čavić, poslanik NDP-a u NSRS.

Igokeu je danas komentarisao i poslanik SDS-a Miladin Stanić.

“To je klasično reketaški klub. Znači bilo bi dobro da predsjednik republike bude i predsjednik svih sportskih klubova u RS pa da imaju svi podjednake uslove”, rekao je Stanić.

Čim je čuo optužbe Milorad Dodik je u Skupštinu došao direktno iz Palate Republike. I tad je nastao pravi haos i lične optužbe na relaciji Dodik-Čavić-Stanić od kojih se tresao parlament. Čavić je lažov i isfrustrirani luzer – Dodik je osuo paljbu. Ti si najveći politički gubitnik u Srba uzvraćao je Čavić. Dodik nije štedio riječi, uz tvrdnje da se uspjeh Igokee odnosi samo na rezultate i da redovne poreske kontrole to dokazuju.

“Ja volim košarku, to je tačno – i drago mi je što volim košarku i ne volim neke druge stvari koje Čavić voli a svi u ovom gradu znaju šta Čavić voli i šta je njegov hobi a šta je moj hobi i u tom pogledu, drago mi je što imam razliku te vrste i ne može čovjek koji je u anti-sportskoj sferi da priča o sportu”, kazao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

“Bože sačuvaj” dovikivao je lider NDP-a iz mase, pažljivo slušajući svaku Dodikovu riječ. “Gospodine Čaviću moraćete se malo prekombinovati”, sa govornice mu je uzvraćao Dodik. Čim je završio, zamjenili su mjesta uz neprijateljske poglede.

“Ja se njegovom porodicom ne bavim ali se on mojom porodicom bavio, on lično. Preko policije koju je slao da moga sina maltretira i maltretirala su ga uniformisana lica i prijetili mu. U svakom slučaju ja vam garantujem da ta junačina, i ta srbenda iz Laktaša nema dovoljno muškosti za TV duel i raspravu o svemu ovome što je danas pričao na moj račun”, kazao je Čavić.

Dodik nije ostao dužan ni SDS-ovom Miladinu Staniću. Tvrdi da nije tačno da je od novca za bolnicu u Kasindolu napravljena dvorana u Aleksandrovcu i da o poštenju najmanje može da priča SDS-ov poslanik. I pored toga što Stanić to negira, Dodik tvrdi da su pregovarali o političkom transferu i da mu je Stanić za prelazak tražio 700 hiljada maraka.

“Tražio je da firmu u Nevesinju za koju je on isporučio neku travu, sijeno koje natopi u Mostaru sa vodom da bi bilo teže, da se plati. Ja kažem da ne mogu to uraditi. Firma je u stečaju, morate ganjati stečajnog upravnika. T to je bio razlog zašto tada nije izašao iz SDS-a. Kad bi mu neko ponudio novac vjerovatno bi to uradio. Ja sam pričao s njim i imam svjedoke. I taj čovjek mi priča o poštenju. I znate koliki je račun bio? 700 hiljada”, rekao je Milorad Dodik, predsjenik SNSD-a

“Nije to tačno uopšte. Predsjednik možda ima neke indirektne informacije ali nikad iz narodne stranke ne bih prešao u kriminalnu stranku”, Odgovara Stanić.

Nakon klizećih startova, ličnih uvreda i ozbiljnih optužbi za političku korupciju – niko od posvađanih nije najavio bilo kakvu prijavu nadležnim tužilaštvima. Sve će se, vjerovatno, završiti kao i do sad – na političkom prepucavanju.