Država održava banjalučki aerodrom na životu, novih dva miliona pomoći

Aerodromi RS dobiće skoro dva miliona maraka subvencija za obezbjeđenje redovnog poslovanja i održavanje vazdušnog saobraćaja sa jedinog međunarodnog aerodroma u Srpskoj.

Tako je odlučeno na današnjoj sjednici Vlade RS i Željeznice RS i ove godine mogu da računaju na 25 miliona maraka subvencija.

Za željezničku infrastrukturu dobiće 17.580.000 maraka, a za putnički saobraćaj 7.420.000 maraka. Stotine miliona maraka poreskih obveznika uloženih do sada u dva preduzeća, nisu dala efekat kazu ekonomisti.

“Željeznice se subvencionišu od strane države, međutim imamo tu razvijenu privredu, imamo putnički saobraćaj i sve to skupa na kraju ima neki smisao jer se kroz povećanu privrednu aktivnost i brži i jeftiniji prevoz stanovništva, na neki način taj novac vrati ponovo u budžet. Imamo Tuzlu, Mostar, Niš, oni su dokaz da je to moguće. Razvoj našeg aerodroma odnosno otvaranje linija prije svega mislim na lov kost linija bi u mnogo čemu doprinijeo i razvoju turizma, jednostavnijem dolasku investitora, razvojem kargo saobračaja bilo bi omogućeno dodatnih izvoznih tržišta”, rekao je Saša Grabovac iz Udruženja ekonomista “SWOT”.

Dok banjalučki aerodrom država održava na životu, u Tuzli imaju pune ruke posla. Iz Banjaluke do aerodroma u Tuzli autobusom za 57 maraka, iz Sarajeva za 37, a iz Mostara 65. To je ponuda preduzeća koje se bavi prevozom putnika sa i do najprometnijeg aerodroma u BiH.

Sjedište firme je u Gradišci, a vlasnik priča da posluju već četiri godine. Uspijeli su i da ostvare saradnju sa niskotarifnom avio-kompanijom Viz Er, čije putnike i prevoze do Tuzle, ali ne i sa Aerodromom Banjaluka.

“Taj generalni direktor Viz Era je zainteresovan, ali nismo naišli na dobru volju. I ako bi oni na bilo koji način kontaktirali nas, ne znam možda bi to se moglo ponovo pokrenuti. Zašto da ne? Rezervišete na našem sajtu i to je završeno. To je preko ViZ Erove stranice, kad pravite rezervaciju za kartu dobijete opciju da imate i transfer. Možete i preko njih rezervisati i preko nas”, rekao je vlasnik firme “Hvala” d.o.o. Haris Smajlović.

Nekoliko puta su propali pregovori i najave uvođenja novih linija sa banjalučkog aerodroma. Posljednja je bila ona za Geteborg u decembru prošle godine.