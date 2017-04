Drvoprerađivači ne žele Rajka Bulajića u direktorskoj fotelji

Zatrubili su sokolački drvopreađivači kada su čuli da se Rajko Bulajić vraća u fotelju direktora ŠG “ Romanija“. Stotinak nezadovoljnih okupilo se ispred Direkcije Šuma RS, a u znak protesta, na sat vremena, kamionima su blokirali cestu.

Sve to je, kažu, poruka Rajku Bulajiću, ali i onima koji ga i poslije hapšenja, i krivičnih prijava za pronevjeru u Šumama, ponovo vraćaju u direktorsku fotelju. U poruci su pale i teške riječi.

“ Sigurno neće proći i nećemo dozvoliti da se igra sa nama, Rajko Bulajić kao bolesna ličnost, makar svi izginuli ovdje. Ja ću prvi biti pred njima ovdje i pušku ću uzeti, pred policijom to kažem, a siguran sam da će me svi ljudi podržati, jer je dogorilo i došlo je do kraja“, rekao je Brane Vitomir, predsjednik Saveza udruženja drvoprerađivača istočne regije.

“ Za tri minuta završiti poziciju i imenovati čovjeka koji je već bio i oni ga skinuli. Nemaju drugoga imena za kriminal, nego njega ponovo vraćaju. ;i smo ratovali od ’92 do’95, sad ćemo isto ratovati, ali on proći neće“, rekao je Drago Lopatić, vlasnik firme d.o.o. “ Ravna Romanija “ Sokolac.

Dok se Rajko Bulajić na telefonske pozive ne javlja, direktor Šuma, Risto Marić, iz Banjaluke poručuje da uopšte ne zna da su mu, danas, pred direkcijom parkirani kamioni. Smiruje strasti i poručuje da Bulajić nije imenovan – barem ne još.

“ Da li će biti to Rajko Bulajić ili Bašević, ne mogu da mu se sjetim imena, to će se odlučiti sljedeće sedmice“, kazao je Risto Marić, direktor Šuma RS.

U Direkciji Šuma RS, danas, niko ni riječi o nezadovoljstvu drvoprerađivača. Nezadovoljni najavljuju i u utorak proteste kada je najavljeno imenovanje Rajka Bulajića.

Drvoprerađivači sa Romanije poručuju da Bulajiću nisu zaboravili ni milionske dugove u kojima je ostavio šumsko gazdinstvo i pozivaju predsjednika i premijerku Republike Srpske da dođu na Sokolac. I to baš u utorak, kada je i najavljena primopredaja. I još masovnije okupljanje.