Drvoprerađivači masovno finansiraju Socijalističku partiju

Privatne kompanije pred prošle izbore uplatile su na račun Socijalističke partije oko 135 hiljada maraka.

Zanimljivo je da se gotovo sve bave preradom drveta. 25 od 29 donatora posluje sa Šumama Srpske pa prošlogodišnja afera sa nabavkom trupaca i navodnim podmićivanjem socijalista očigledo dobija novu dimenziju. Jedan od privrednika sa spiska koji je želio da ostane anoniman ovu priču nije mogao javno da potvrdi jer kaže zavisi od Šuma. Drugi ipak priznaje da je njegova donacija otišla za nabaku trupaca.

Prošle godine za nabavku trupaca vodio se pravi rat među drvoprerađivačima a grupa njih poslala je pismo na adresu ministra poljoprivrede koje je procurilo u javnost. Žalili su se da iako pripadaju njegovom SNSD-u moraju finansirati kampanju socijalista, pa je iz kabineta Steve Mirjanića tada saopšteno da se provjeravaju navodi iz pisma. Danas su bez komentara, a direktor Šuma, socijalista Risto Marić sve demantuje.

“Politički subjekt je uputio zahtjeve mnogim privrednicima u Republici Srpskoj. Našao se tu određen broj privrednika u drvopreradi. Koji je to drvoprerađivač u Republici Srpskoj bio uslovljen s nečim? Nikad niko nije bio uslovljen niti je bio uslovljen količinama na gore više ili na dole niže da li će da uplati donaciju ili ne”, rekao je Marić.

Priču Riste Marića potvrđuju i neki od donatora sa spiska, a među njima i Mujo Zuhrić iz Kotor Varoša koji je i sam član Socijalističke partije. Kaže da je njegova firma donaciju dobrovoljno dala. Priču o reketiranju privrednika pripisuje koalicionim partnerima.

“Ma to je ona blamaža što je onaj iz Šipova to mlatio i budalesao. Ja ne znam za te stvari ali to su obračuni drugih razmjera”, komentarisao je Mujo Zuhrić, vlasnik firme “Sanjo kom” iz Kotor Varoša.

SNSD-ov načelnik Šipova Milan Kovač, koji se i sam bavi preradom drveta, o zahtjevima socijalista je za ATV još ranije progovorio pa onda i demantovao svoju izjavu. Iz Socijalisitčke partije danas se o svemu nisu oglasili. Lider stranke Petar Đokić poručuje da je na putu i da je za finansije zadužen Slobodan Protić koji je bio nedostupan za komentar. Ta partija je sakupila ubjedljivo najviše donacija privrednika od svih partija u Srpskoj. Risto Marić objašnjava neobično veliko interesovanje drvoprerađivača za socijaliste.

“To je način reklame. Jednostavno on sebe reklamira kroz politički subjekt”, rekao je Marić.

Rat između drvoprerađivača doveo je do toga da se u cijelu priču umiješala Vlada koja je uvela novi sistem raspodjele trupaca. Trenutno cijeli posao nadzire tročlana komisija koju čine predstavnici ministarstava Petra Đokića i Steve Mirjanića kao i jedan predstavnik Privredne komore.