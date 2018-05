Drvenari osušili hiljade sadnica voća

Ova godina za voćare u Srpskoj je obećavala, a onda su se umješali drvenari. Insekt – voćni sipac im je već sada napravio štetu na stotinama hiljada sadnica, uglavnom jabuka.

Najveći je problem, kažu voćari, što drvenari idu uglavnom na mlade sadnice pa na njih više ne mogu da računaju. Štete će tek da bude.

“Ove godine je sigurno daleko veća i nadmašile su 2013. godinu. Možemo slobodno reći da ćemo imati preko milion sadnica osušenih što je jako velika šteta. Pitanje je hoće li se moći mladi zasadi više i podizati pošto on uglavnom ide na mlade sadnice, 3,4 do 5 godina, starije zasade to ne može da osuši”, kazao je Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republiike Srpske.

Dragoji Dojičinoviću trenutno je osušeno oko 1500 sadnica, a uvjerava da je pojedinim voćarima već sada uništetno i do 5.000. Voćni sipac se pojavljuje na sušno proljeće, a Dojičinović kaže da ih ne bi bilo da su se šume adekvatno tretirale. Ubjeđen je da krivica nije njihova.

Voćari kažu da očekuju od države da nadoknadi štetu koju je nanio voćni sipac. Sada čekaju da se osnuje komisija za procjenu.

U ministarstvu odgovaraju da su voćare upozorili na vrijeme i predložili mjere borbe protiv tog insekta. Kolika će biti šteta, znaće u narednih mjesec dana.

“Procjenu štete vrše nadležne opštinske komisije a potom informacije dostavljaju Vladi Republike Srpske. Nakon toga se donosi odluka o eventualnoj pomoći proizvođačima” , ističu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodopreivrede Republike Srpske.

Podsjećaju u ministarstvu da je vlada prije nekoliko godina nadoknadila dio štete od drvenara. Na to predstavnik voćara odgovara da je šteta po sadnici minimum sedam maraka, a tada su dobili 90 feninga. Zato ove godine očekuje značajniju pomoć.