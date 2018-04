Drina prijeti semberskom selu: Voda odnijela nekoliko vikendica

Rijeka Drina u Amajlijama prijeti da napravi pustoš u dijelu ovog semberskog sela, a već je odnijela nekoliko vikendica-brvnara koje su se nalazile na obalama.

Mještani u nevjerici i šoku kazuju da je samo u jednom sekundu nestalo ono u šta je uložen ogroman trud i rad zaljubljenika u prirodu. Pričaju da je u protekloj godini ova rijeka znatno promijenila svoj tok i ušla u privatne posjede. Nakon posljednjih kiša, u Amajlijama se obrušila na obale eko-kampa koje guta.

“U posljednjoj godini voda je krenula prema obali. Gdje je sada voda, tu je doskoro bila šuma, nekih 500 metara. Voda je to počela polako da kida i sada je ušla u naš eko-kamp. Ovdje je bilo šest bungalova, a sada je ostao samo jedan koji sklanjamo da i njega voda ne bi odnijela. Do večeras nestaće još nekoliko brvnara”, kaže starješina Odreda izviđača “Semberija”, koji upravlja ovim eko-kampom, Miloš Sekulić.

Izviđači spasavaju ono što mogu, a u tome im pomaže i nekolicina mještana.

“Činimo sve što je u našoj moći, ali, nažalost, nešto nismo uspjeli spasiti. Samo u sekundu nestala je jedna od kućica za odmor. Drina je toliko brza da ne stižemo. Rijeka dnevno “kida” i do deset metara obale i ne možemo ući da čistimo teren i da “skidamo” bungalove jer je rizično i opasno po život – navodi Sekulić.

Prema njegovim riječima, od bungalova na obali voda je bila udaljena više od 500 metara, a prije desetak godina i više.

“Sada prijeti da opustoši sve pred sobom. Još nekih pet-šest metara nedostaje da dođe i da presječe alternativni put do vikendica “, navodi Sekulić i dodaje da su se obraćali za pomoć nadležnima, ali su im rekli da su nemoćni jer ovaj dio teritorije katastarski pripada susjednoj državi Srbiji.

Mještani Amajlija koji su odrasli na obalama Drine ovakvo nešto ne pamte. Kažu da voda dnevno odnese po desetak metara obale. S razlogom strahuju i boje se katastrofe.

“Za svoje 62 godine nisam upamtio ovakvo nešto. To je strašno”, priča mještanin Amajlija Pavle Jović.

Prepričava da slike od proteklih dana nikad neće zaboraviti.

“Nikada nisam vidio da voda nosi kompletnu brvnaru sa crijepom i ide tako niz Drinu, to je jezivo”, kaže Jović.

On dodaje da je odrastao na obalama Drine i da je ovu rijeku teško ukrotiti.

“Drinu nikada niko nije uspio da ukroti i neće sigurno ni sada moći. To je neopisivo brza voda. Ona kada naumi da proteče, tu nema zaustavljanja. Evo, vidite, otkida dijelove obale svaki minut. To se, nažalost, ne može nikada vratiti. Možda neke generacije dočekaju u dalekoj budućnosti”, navodi on.

Uplašeni su i vlasnici obližnjih vikendica. Strahuju da će voda odsjeći put i odnijeti njihovu imovinu, a jedan od njih, Slavko Paleksić, kaže da su nemoćni.

“Mislim da će za tri-četiri dana voda potkopati obližnje vikendice. Presjeći će sigurno i alternativni put između sela Kojčinovac i Amajlije. Voda ide nezaustavljivo. Mislim da je ovo ekološka katastrofa jer je ovo vikend-naselje praktično jedina oaza Bijeljincima za izlet i odmor. Gdje ćemo sada ići na izlet? Mnogo truda smo uložili da podignemo ovaj kamp i da ga sredimo nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, a sve je odnijela voda”, kaže Paleksić.

Ističe da se u ime vlasnika vikendica obraćao Gradskoj upravi, ali im je odgovoreno da su nemoćni jer nije njihova nadležnost.

“Očito je da se nakon posljednjih poplava tok rijeke promijenio. Brza i silovita Drina nema milosti, odnosi sve pred sobom. Očekujemo pomoć nadležnih organa da sagledaju stanje i pomognu na bilo koji način”, kazao je jedan od vikendaša.

Ipak, eko-kamp, popularno izletište Semberaca, sigurno više neće biti kao nekada. Ostaju samo slike za dugo sjećanje i uspomene kako je nekada izgledalo.

Eko-kamp

U eko-kampu su održavani susreti mladih iz svih krajeva bivše Jugoslavije i brojne radionice. Izviđači su brinuli o kampu. Brojni Bijeljinci su slobodne trenutke provodili tu, a posebno tokom prvomajskih praznika. Nažalost, Semberci ostaju bez ovog kutka i mirne oaze.

(Glas Srpske)