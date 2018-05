Drecun: Završetak misije Euleksa će destabilizovati srpski narod

Predsjednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je da će to što Euleks završava svoju misiju 14. juna i dobija savjetodavnu ulogu, dodatno destabilizovati srpski narod i oduzeti mu i posljednju mogućnost da ispuni svoja prava i obaveze.

On je rekao za RTS da se Euleks nije ponašao statusno neutralno u najvećem dijelu obavljanja svoje misije na Kosovu i Metohiji, ali da mu se savjetodavnom ulogom, koju će dobiti, mijenja mandat i izlazi iz statusno neutralnog okvira, i da je to u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti UN.

“Čini mi se da je ova redukcija mandata Euleksa u u potpunosti usklađena sa odbačenim Ahtisarijevim planom, koji predviđa dinamiku i korake ka punom zaokruživanju samoproglašene državnosti Kosova”, rekao je Drecun, navodeći da nema razloga da Beograd bude zadovoljan ukupnim rezultatima Euleksa.

On je ocijenio da institucije koje funkcionišu na Kosmetu nemaju potreban kapacitet da obezbijede puno poštovanje ljudskih prava i sloboda srpskom narodu, jer ga diskriminišu, kao i da je zato neophodno aktivno međunarodno učešće u tim institucija, a ne posmatrački status.

“Čini mi se da je to usklađen potez onih zapadnih zemalja koje pokušavaju da potpuno eliminišu međunarodno prisustvo na Kosovu”, rekao je on.

Drecun kaže za da će, ako se postigne sporazum sa Prištinom koji će regulisati konačni status Kosmeta, biti neophodno da se građani Srbije izjasne o tome, ali da će se tek vidjeti na koji način.

“Da li je to referendum, da li su to možda izbori, ali i jedno i drugo izjašnjavanje je demokratsko”, rekao je Drecun i naveo da za sada postoji veliki otpor i Prištine i zapadnih zemalja da se o statusu Kosmeta uopšte razgovara, jer misle da je to pitanje zatvoreno.

On je dodao da i Priština i zapadne zemlje računaju na to da će moći preko pritisaka, čak i ucjena, da natjeraju Srbiju da se odrekne dijela svoje teritorije.

“Onog trenutka kada vodećim zapadnim državama bude potpuno jasno da Srbija neće podleći pritiscima, čak ni po cenu neulaska u EU, da će insistirati na tome da se problem Kosmeta reši kompromisom – mislim da će onda Zapad morati da krene tim putem i dadne direktivu Prištini”, rekao je Drecun i dodao da su SAD adresa sa kojom može da se razgovara.

Komentarišući navode prištinskog koordinatora za dijalog sa Beogradom da je priča o zajednici srpskih opština /ZSO/ gubljenje vremena, Drecun je rekao da onda nije trebalo ni da ulaze u proces normalizacije odnosa i da je to pokušaj da se potpuno odbaci briselski proces i dogovori koji su postignuti.

“Stvara se zadati ambijent za rad tima koji treba da definiše statut ZSO, kojem se unapred poručuje da sve to što radi ne treba da bude u skladu sa Briselskim sporazumom, nego sa takozvanim ustavom Kosova. To je neodgovorno, provokativno ponašanje Prištine, suprotno od onoga što je dogovoreno i što bi trebalo da bude i interes Albanaca”, dodao je Drecun.

Govoreći o istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića, Drecun je zaključio da u Prištini, a i kod vodećih zapadnih zemalja, nema političke volje da se to riješi.

