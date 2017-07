Drecun: Moguće da zločinci OVK dobiju imunitet

Predsjednik Odbora za KiM Milovan Drecun izjavio da očekuje veliku optužnicu za ratne zločine nad Srbima, na kojoj bi se našli najodgovorniji pripadnici OVK.

On je izjavio da Sud za ratne zločine koje je počinio OVK, radi na osnovu izvještaja Dika Martija, te da očekuje veliku optužnicu, na kojoj bi mogli da se nađu “najodgovorniji iz ‘dreničke kriminalne grupe’ Hašim Tači, Agim Čeku, Sulejman Selimi, Kadri Veseli, Džavid Haliti, a tu je i Haradinajev klan, Fatmir Ljimaj i drugi”.

Drecun je naveo da će se tek vidjeti koje će sve zločine tretirati ovo tužilaštvo i za koje će zločine pronaći odgovarajuće dokaze, a da od specijalizovanog tužilaštva zavisi kada će optužnice biti podignute.

“Sada nema formalnih prepreka za podizanje optužnice, a kada će biti podignute, zavisi da li je specijalizovano tužilaštvo formiralo čvrste predmete, da li ima jake dokaze i svjedoke”, istakao je on.

Drecun je naveo da imunitet za ratne zločine ne postoji, ali je dodao da kada je riječ o Haradinaju i pitanju da li može da izbjegne pravdi može doći do određene vrste političkog imuniteta.

“Ono što može da nas zabrinjava jeste da može doći do neke vrste političkog imuniteta. Ako bi ova ratna koalicija Tači, Ljimaj, Haradinaj formirala izvršnu vlast, postojala bi mogućnost da neka moćna država izvrši pritisak da se ova imena ne nađu na optužnici pod izgovorom da će biti obezglavljene sve institucije i da bi moglo doći do haosa”, podvukao je on.

Drecun je tako]e istakao i da je predmet istrage o trgovini organima takođe u okviru izvještaja Dika Martija i naveo da od prikupljenih dokaza zavisi i podizanje optužnica protiv zločina iz žute kuće.

“Vidjećemo koliko je dokaza prikupilo ovo specijalizovano tužilaštvo. Ako nemaju dokaze, ili neće ići na podizanje tih optužnica, ili će im biti oborive.”

On je naglasio da je ovo međunarodna prilika da se procesuiraju odgovorni iz OVK koji su činili zločine, a “koliko će pravda biti efikasna, ostaje da se vidi.”

Na pitanje da li su Albanci spremni da priznaju zločine, on je rekao da oni još žive u lažnoj slici da je njihova borba bila “čista”.

“Albanci još uvijek žive u lažnoj slici da je borba bila čista. A to dokazuje i nespremnost najvećeg dijela kosovskog društva da se suoči i prizna odgovornost za zločine koje je OVK počinila i to ne samo nad Srbima nego i nad Romima, a možda i nad samim Albancima”, zaključio je Drecun u intervjuu za “Srpski telegraf”.

(Tanjug)