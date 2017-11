Draško Aćimović pozvao na prijevremene izbore u BiH

Nakon što je podnio ostavku na mjesto ambasadora BiH u Kraljevini Belgiji, Draško Aćimović je pristupio Socijaldemokratskoj partiji (SDP) BiH. U intervjuu za Frontal Aćimović govori o SDP-u, samitu evropskih socijalista koji je održan u Sarajevu kao i o izborima 2018. godine.

FRONTAL: Gospodine Aćimoviću prošli vikend je obilježio Vaš ulazak u SDP na, kako je rečeno na press konferenciji, funkciju potpredsjednika SDP-a iz Republike Srpske, kao i veliki samit evropskih socijalista u Sarajevu koji su došli da daju podršku SDP-u, a čuli smo i neke od njih koji su rekli da je vaš ulazak u SDP veliki dan za socijal demokratiju u BiH. Kako se osjećate kao novi član SDP-a i kakvi su vam utisci sa samita?

AĆIMOVIĆ: Kao novi član SDP-s se osjećam odlično. Energija, organizovanost, motivacija koja je prisutna u partiji je zaista izvrsna. Osjeća se ona dobra atmosfera, da se ide ka stvaranju moderne evropske građanske partije koja želi da svi judi dobro žive i da se poštuje sloboda, ravnopravnost i tolerancija kao osnovni principi. To su potvrdili i mnogi gosti na samitu koji su došli iz cijelog regiona kao i velikog broja evropskih zemalja. Prisutni su bili mnogi iz Brisela, od Tanje Fajon i drugih parlamentaraca do Engleskih laburista, Predstavnika Njemačkog SPD-a bez koga se kako vidite ipak ne može formirati Njemačka vlada, do naših bratskih stranaka iz Srbije, Crne Gore – Ministra za EU Pejovića, Predsjednika partije SDP Krivokapića, Makedonije Zorana Zaeva, Hrvatske, Slovenije i mnogo drugih koji su dali veliku podršku SDP BiH i rekli da region mora ići pravcem mira, dogovora, ekonomskog napretka, a socijal demokratske stranke moraju preuzeti na sebe taj proces.

FRONTAL: Na samitu su bila dva panela. Jedan je vodila Tanja Fajon, a drugi Vi. Koje su bile teme?

AĆIMOVIĆ: Tanja Fajon je vodila panel ” EU i BiH”, a ja sam vodio panel “EU ekonomija i BiH, mogućnosti i prilike”. Na mom panelu je iznijeto niz konkretnih prijedloga kako da se u slučaju dolaska na vlast u cijelom regionu socijal demokrata, može ekonomska situacija popraviti vrlo brzo uz saradnju, na istim principima. Poseban osvrt je bio na mjere za popravak statusa penzionera jer oni žive vrlo teško i sa jako niskom kupovnom moći. Razgovarali smo i o potencijalnim velikim investicijama sa osvrtom na to da je u prošlom mandatu u Federaciji BiH kada je bio na vlasti SDP izgrađeno 70 km auto-puta, a u mandatu ove vlasti ni 7. Da su penzije podizane nekoliko puta i da je budžet ostavljen sadašnjoj vlasti bio u plusu, a koji je nažalost sada u minusu. Takođe se govorilo o lažnim parametrima zaduženja kojim barataju i u Federaciji i u Republici Srpskoj, a to je visina zaduženja. Koriste se termini iz Mastrihta o mogućnosti zaduženosti na nivou do 60% BDP, a to je apsolutna neistina jer dogovor iz Mastrihta je vezan za razvijene zemlje EU, a BiH spada u grupu zemalja u razvoju i čija dopuštena zaduženost ne smije ni u kom slučaju preći 40% jer vodi ka bankrotu usljed nemogućnosti izmirenja obaveza.

FRONTAL: To su stvari o kojima se vrlo malo govori kod nas. Zašto je u Federaciji BiH samit bio udarna vijest, a u Republici Srpskoj potpuno izignorisan?

AĆIMOVIĆ: Ne znam zaista razloge ali mislim da je to velika greška i da je jedan takav samit Evropskih socijalista prilika koja se rijetko dešava i trebalo ju je iskoristiti za uspostavljanje što više kontakata, veza i za popravak slike o Republici Srpskoj u svijetu. Šteta, zaista velika šteta da to nije urađeno i da su mediji to proignorisali.

FRONTAL: Da li je razlog tome da su sada na vlasti u BiH konzervativne narodne stranke, a u RS SNSD koji ima radikalnu nacionalističku retoriku?

AĆIMOVIĆ: Ne znam zaista razlog ali ako je bilo namjerno zablokirano onda su time svi izgubili. Prvo stranke iz RS-a koje su na vlasti u BiH, a deklarišu se za Evropski put, trebali su dati podršku samitu jer je tu poslata snažna poruka prema Evropi, a koja je prenijeta u mnogim svjetskim medijima, a što se tiče stranaka na vlasti SNSD je kao što i samo ime kaže takođe socijal demokratska stranka i mogla je odlično ovo iskoristiti posebno zbog toga što je na samitu prisustvovao i Sergej Stanisev Predsjednik evropskih socijalista. Kao što znate SDP BiH je jedina priznata socijal demokratska stranka u BiH od Evropskih i svjetskih socijalista i kada je SNSD bio na toj politici, dobro su sarađivali, a i Evropa i svijet su imali dobro mišljenje o SNSD-u. Promjenom politike SNSD se udaljio od tih principa i nije više priznat od Evropski i svjetskih socijalista. Međutim to što je bilo vrlo interesantno je da su svjetske socijal demokrate pozvali SNSD da se vrati izvornoj socijalnoj politici, a to im još uvijek i u nazivu stranke piše i da će u tom slučaju i Evropski i Svjetski socijalisti pružiti ponovo ruku podrške i saradnje. To je jaka i dobra poruka da SNSD može iskoristiti ovaj momenat i kako su rekli, zajedno sa SDP-om povesti BiH u pravcu socijalne jednakosti, pravde i mira uz pomoć Evrope i svijeta, ali samo ako se odluči za povratak principima socijalne i druge ravnopravnosti svih građana i izađe iz radikalne politike u kojoj se nalazi već neko vrijeme, a koja nije donijela ništa dobro nikome u Republici Srpskoj i BiH. Evropski socijalisti koji su druga najveća grupacija u Evropi istakli su da povezivanje SNSD-a sa radikalno desničarskim partijama u Evropi poput partije Le Pen u Francuskoj, samo je nanijelo štetu i SNSD-u i Republici Srpskoj.

FRONTAL: Može li se socijal demokratija vratiti u region na velika vrata?

AĆIMOVIĆ: Zoran Zaev je u Makedoniji dokazao da se može i da se ljudi ne trebaju bojati ničega. Kako je sam rekao te tzv patriotske politike su prošlost i to su lokalni izbori prije mjesec dana u Makedoniji dokazali gdje su njegove socijal demokrate uzele vlast u preko 80 % opština bez obzira na prijetnje kvazi patriota. Socijal demokratija može da koalira sa svim strankama koje će biti na putu mira u regionu, evropskih integracija i ekonomskog oporavka. Sa onima koji šire mržnju, strah i pljačkaju narod, ne može.

FRONTAL: Kako će proći SDP na izborima 2018. godine?

AĆIMOVIĆ: Prvo mislim da u BiH treba doći hitno do prijevremenih izbora. U svakoj državi gdje vlast ne funkcioniše i zemlja je u blokadi, ide se na prijevremene izbore. U BiH treba napraviti zakonske promjene koje će to omogućiti i to mora podržati svaka partija koja misli na narod. Ako ne dođe do toga problemi će se produbiti do jeseni, pokušaće razni elementi da izazovu probleme, a ekonomski će situacija biti još gora nego danas. Mora hitno doći do uspostave jake, stabilne vlasti u cijeloj BiH i uključiti se sa Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom u zajednički Evropski put koji će ljudima napokon donijeti materijalno bolju situaciju i zatvoriti poglavlja mržnje, ucjena, prijetnji i straha. Mi očekujemo apsolutnu pobjedu SDP-a sa svojim partnerima u prvom redu DF i drugima u Federaciji, a u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, sa svojim partnerima, računamo da budemo treća partija po rezultatu i da učešćem u vlasti nametnemo nove ekonomske standarde koji su osnova našeg programa. Brzi ekonomski oporavak će nam vratiti povjerenje međunarodne zajednice, a posebno ozbiljnih svjetskih investitora, sa kojima već razgovaramo i oni čekaju da uspostavimo kvalitetnu i stabilnu vlast, da dođu jer je to put kojim ćemo zaustaviti daljnje osiromašenje i iseljavanje ljudi sa naših područja.

(Frontal)