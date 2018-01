Dragojević: Strašna je stvar kada bolest napadne čovjeka!

Oliveru Dragojeviću je prije nekoliko mjeseci ustanovljen tumor na plućima, a on se od prvog dana hrabro bori protiv ove opake bolesti.

Nada za ozdravljenjem ga ne napušta, a pozitivne misli ga nisu napustile ni kada je morao da otkaže rođendanski koncert zbog zdravstvenih problema.

“Dobro sam, mogu da kažem da se ne osjećam kao da sam bolestan. Da ne moram da idem na hemioterapije, mislio bih da nemam ni jednu tegobu. Naravno, lijekove pijem i sve onako kako mi je propisano. Kada ne idem na hemioterapije, veoma volim da dođem na vikendicu u Veloj Luci gdje obožavam da sviram i pjevam. To me jedino ispunjava u ovim danima. Strašna je stvar kada bolest napadne čovjeka, ali ako se borite, uglavnom dobijete bitku. Vjerujem da ću je dobiti. Kažu da je muzika lijek, zato stalno sviram i na taj način se, možda čudno rečeno, najbolje liječim”, priča Oliver za “Blic”.

Dragojević je 7. decembra napunio 70 godina, a u tom periodu je imao i zakazan koncert koji je morao da otkaže, jer se zdravstveno nije osjećao dobro. Tada su ljudi komentarisali svakakve stvari, a pojavila se vijest da je muzičar preminuo. To Olivera nije dotaklo.

“Ma dajte, to su gluposti. Ljudi te, ako im se ne javljaš neko vrijeme, odmah otpišu i pomisle da više nisi među živima. Volim život, a na takve priče sam uvijek gledao s osmjehom. U to vrijeme kada se nisam javljao na telefon tražio sam svoj mir, a to jedino mogu u vikendici. Ako su me neki otpisali, prevarili su se, jači sam nego ikada”, kaže Oliver. On je rođendan proslavio u krugu porodice, a za “Blic” otkriva i šta je poželio.

“Zdravlje i da se što prije oslobodim ove bolesti. Mislim da je to najbolje što sam sebi mogao da poželim. Naravno, tu su i želje da porodica bude stalno uz mene, kao što i sada jeste. Nemam nekih velikih želja, sasvim je dovoljno da se ispune ove, sve ostalo se brzo dovodi u red”, rekao je Oliver.

Često se za muškarce vezuje činjenica da ne plaču, već sve probleme skupljaju u sebi. Interesovalo nas da li je i Oliver takav ili je u ovim teškim trenucima ipak pustio suzu.

“To je individualno. Dešavalo se da sam u teškim momentima plakao, kada su mi saopštili stanje prvi put, pustio sam suze. Sada ne volim da pričam o bolesti, pa iz tog razloga nećete vidjeti suze na mom licu. Na koncertima sam plakao kad god me pogodi pjesma koju pjevam, jer se dešavalo da opisuje određeni period mog života. Ljudski je plakati, to nije loše”, kaže Oliver.

Oliver Dragojević prima penziju, a pored toga izvor finansija su mu koncerti koje organizuje. Pjevač ne krije da sprema repertoar za koncert i da se raduje trenutku kada će stati na binu i zapjevati publici.

“Imam sve spremno za koncert. Od koncerata živim, to mi je pored penzije jedini izvor finansija. Emocija koja se dijeli sa publikom je takođe jedna velika stvar, ne postoji stvar koja može to opisati. Svakim danom sviram i pjevam sve pjesme kao što bi to činio na koncertu, jedno što me zamara jesu odlasci na te probe, potom cijela ta organizacija oko papira i slično. Ali kada bi mi sutra javili da nastupam negdje, sve bih imao spremno”,poručuje pjevač.

