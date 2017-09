Dragan Talić i zvanično u DNS-u

“Moj ugovor sa NDP-om nije ovjeren kod notara tako da mogu nesmetano preći u DNS”, poručuje banjalučki odbornik Dragan Talić.

Danas je na maloj svečanosti i zvanično promijenio stranački dres i poručio Draganu Čaviću da članovi koje iz NDP-a vodi sa sobom nikakvi ugovori ne obavezuju.

Dok ga bivši stranački šef optužuje za krađu, Talić uvjerava da je ugovore koji ga obavezuju da stranci vrati mandat zapravo bacio, jer nisu imali nikakvu vrijednost.

“Bacili smo te ugovore. Tako da te ugovore niko nije ukrao”, kaže Dragan Talić.

Na pitanje da li to znači da nije ovjerio svoj ugovor kod notara Talić je odgovorio: “Nisam ja ovjerio svoj ugovor tačno, niti je Vladimir Mirošljević ovjerio svoj ugovor kod notara. Kažem od 36 ljudi na listi samo je troje ovjerilo ugovor”.

“Može da kaže da su tri ovjerena možda je ovjereno i svih 30 ja to ne znam,ali on je to sve odnio da bi spriječi oda mi tražimo satisfakciju za to što je on donio ovakvu odluku”, rekao je Dragan Čavić, lider NDP-a.

Kako ugovori nisu ovjereni to znači da svi članovi koji su se na ovaj način zakleli na vjernost NDP-u mogu sa mandatima da rade šta hoće, pojašnjava Dragan Talić.

Tvrdi da je imao brojne ponude za prelazak, ali je otkrio raloge zašto je izabrao DNS. “Svi su me pitaju šta tražim pa sam im odmah okrenu leđa”, priča Talić koji tvrdi da je u DNS došao ne tražeči ništa.

“Nije tražio nikakva radna mjesta, nije tražio nikakve pozicije ni za sebe ni za stranačke prijatelje koji zajedno sa njim dolaze u ovu političku opciju. Mi smo mu ponudili mjesto potpredsjednika u Gradskom odboru”, kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS.

Talić je pojasio i zašto je odabrao DNS.

“Pokušaću to jednim primjerom da objasnim. Jučerašnja skupština je pokazala da predsjednik skupštine i gradskog odobra DNS-a je svojim jučerašnjim djelovanjem pokazao kako izgleda politika DNS-a a to je i što je predsjednik stranke rekao u svojoj izjavi, a to je da mi tražimo monolog, ovaj zapravo dijalog da razgovaramo”.

Sa Talićem polako jača kapacitet DNS-a u Skupštini grada, jer su djelimično nadoknadili gubitak tri odbornika. Računaju da će ojačani, ipak, zadržati neke od brojnih pozicija.

“Činjenica da će DNS u narednom periodu imati dva odbornika i da nam to daje značajniji političćki kapacitet. Mi ćemo svakako biti dio skupštinske većine i podržavaćemo gradonačelnika Igora Radojičića”, kaže Boran Bosančić, šef Kluba odbornika DNS-a u Skupštini grada Banjaluka.

DNS je do sada držao dvije načelničke i tri direktorske fotelje iz koje još pokušavaju da izbace kadrove Budimira Balabana. Koje će od tih na kraju i zadržati trebalo bi da bude jasno na koalicionim pregovorima koji su najavljeni za nedelju.