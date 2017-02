Dragan Lukač se nije pojavio na suđenju

Dragan Lukač danas nije došao na suđenje. Njegov advokat Jovan Čizmović u sudnici se pravdao da je ministra unutrašnjih poslova zvao telefonom ali da je sve vrijeme bio nedostupan.

Dobio je zato nekog iz Lukačevog obezbjeđenja pa mu je rečeno da je ministar na zadatku.

Čizmović kaže, vjerovatno u vezi sa bezbjednosnim pitanjima, u šta odbrana sumnja. Sud je zbog svega odgodio raspravu. Ministru unutrašnjih poslova sudi se zbog nanošenja lakih tjelesnih povreda Dejanu Spasojeviću iz Banjaluke.

“Ovo je poraz suda i ovo je ponižen sud. Dakle, ovo je dokaz da Republika Srpska sve više postaje policijska država jer imam pouzdanu informaciju da je Lukač danas u Beogradu sa Miloradom Dodikom i da su od juče, zbog grčke delegacije, tamo. Pravdati državnom tajnom nedolazak ministra na suđenje je neprimjereno i zloupotreba pravde i prava”, Duško Tomić, advokat Dejana Spasojevića.

Zanimljivo je da se na objedinjenom procesu sudi i Dejanu Spasojeviću, zbog navodnih prijetnji supruzi Dragana Lukača.

I ona je danas trebalo da bude u sudnici ali nije došla jer nije dobila pozivnicu. Iako rječita u sudnici, ministrova odbrana zaćutala je pred kamerama.

“Zašto vaš klijent danas nije bio tu?” – “Nemam komentar”, kratko poručuje Jovan Čizmović, advokat Dragana Lukača.

Aktuelnom ministru unutrašnjih poslova sudi se po optužnici Okružnog tužilaštva, u kojoj se tereti da je u avgustu 2013. godine na igralištu u banjalučkom naselju Petrićevac, pretukao Spasojevića.

U vrijeme dok se to deševalo nije bio ministar. Lukač je ranije, u otvorenom pismu, rekao da je samo branio djecu.

“Oborio sam ga na zemlju i držao ga u namjeri da ga smirim. Pokušavao je da me udari nogama, prilikom čega je došlo do povreda, oderotina i ogrebotina, jer je on ležao na asfaltu i pokušavao da se otme iz zahvata, sve vreme govoreći: “Pusti me, sve ću ih pobiti”, poručio je Lukač.

Spasojević danas nije htio pred kameru. Dragan Lukač je bio na prethodnom ročištu ali tada ništa nije htio da komentariše.

Zbog nedolaska supruge Dragana Lukača sud je odlučio da izda naredbu za dovođenje a ministru unutrašnjih poslova naredio je da u roku od osam dana opravda današnji nedolazak. Nastavak suđenja zakazan je za 21. februar.