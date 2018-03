Dragan Čović: Ustavne promjene nisu tema

Novalić: Predložiću da se o imenovanjima ne govori do kraja mandata

U Bosni i Hercegovini se i bez izmjene Ustava može doći do adekvatnih izmjena izbornog zakonodavstva, bez obzira na to kakav model primijenili, poručio je član Predsjedništva BiH i lider HDZ-a Dragan Čović sa današnje stranačke konferencije za medije u Mostaru. On je naglasio da ustavne promjene nisu tema.

“Nemamo kapaciteta za izmjenu Ustava. Ne možemo doći do natpolovične većine. Cilj političkih stranaka u Sarajevu je da ponovo biraju člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda”, rekao je Čović.

Upitan da prokomentariše sastanak Željka Komšića, Nermina Nikšića i Bakira Izetbegovića u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, on je kazao da neće odgovoriti zbog čega nije bio na sastanku, ali da je zanimljiva struktura stranaka koje su bile na tom okupljanju.

Čović je podsjetio da će iduće sedmice u BiH biti predstavnici Stejt departmenta, s kojima će se razgovarati o izmjenama Izbornog zakona BiH. Dodao je da je njegov stav vrlo jednostavan, a to je do kraja provesti odluku Ustavnog suda.

“Bitno je da se osigura da imamo legitimnost predstavnika, da hrvatski narod ima svog predstavnika. Niko od političara nema pravo da tumači odluku Ustavnog suda BiH, jer se odluke najviše sudske instance provode, a ne tumače”, rekao je Čović.

On je istakao da mu ne pada na pamet da HDZ uređuje odnose na bošnjačkoj političkoj sceni, tako da s te strane ne brine o tome ko će biti parlamentarna većina.

(Avaz.ba)