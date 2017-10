Dr. Gregory House od 6. novembra na ATV-u

Dr. Gregori House (Hugh Laurie), je dijagnostičar stručnjak poznat po svojoj fenomenalnoj sposobnosti da dijagnostikuje teške često i vrlo rijetke bolesti. Prepozatljivo, hoda pomoću štapa, uzima velike količine lijeka Vicodin, i ima potpuni nedostatak lijepih manira. Njegova ozloglašena oštra ličnost i nekonvencionalne metode dovode do čestih neslaganja među njegovim kolegama, naročito sa njegovom šeficom, doktorkom Lisi Cuddi (Lisa Edelstein).

Ipak, shvativši njegovu vještinu, Dr. Cuddi dozvoljava Houseu da rukuje timom kolega medicinskih genijalaca, koji će služiti kao njegov lični tim za dijagnostiku, doktor Robert Chase (Jesse Spencer), Dr. Allison Cameron (Jennifer Morrison) i Dr. Eric Foreman ( Omar Epps).

Kroz epizode, svake nedjelje pacijent pati od neobjašnjivih, potencijalno smrtonosnih simptoma koji se dramatično pogoršavaju tokom trajanja epizode. Dr. House sve počinje razgovorom sa svojim timom ljekara. Oni provode vrijeme razgovarajući i ispisujući moguće uzroke bolesti na velikoj tabli, dok House uglavnom daje primjedbe ali i sakriva svaki prijedlog.

Kroz većinu epizoda oni će bolest dijagnostifikovati pogrešno, a pacijent će prolaziti širok spektar testova koji mogu ili ne moraju biti etički zvučni.

Na kraju će Dr. House odrediti stvarni problem u “Eureka momentu” i konačno otkriti dijagnozu. U većini slučajeva uslijedilo je potpuno izliječenje pacijenta, ali u nekim epizodama pacijent će i dalje umirati iz nepoznatih razloga. Dogodiće se i da jedan ili više njih umre prije nego što dr. House pronađe lijek.

Dok je dr.House naizgled psholog, a ne psihoanalitičar, veliki broj dijagnoza rezultiraće verbalnim napadima na svog pacijenta i njegovih rođaka ili saradnika i to kako bi otkrio mnoge tajne koje uključuju obično zlostavljanje, seksualno loše ponašanje, zavisnost od droge itd. Dr. House će saznanja koristiti kao instrtument u dijagnostici njihove bolesti, ali će na kraju i uništiti njihov život.

Njegovo lično ponašanje u životu nije mnogo bolje, pošto je za sebe napravio lažnu medicinsku dokumentaciju, znao da ukrade lijek od živih i mrtvih ljudi i generalno je poznat kao neko ko uživa da manipuliše ljudima radi zabave. Iako u većini slučajeva ima stvarne zdravstvene razloge za radnje koje radi, on je generalno poznat kao besramni manipulator i uvijek se čita između redova da je ustvari “veliki kreten”.

On za sebe voli da kaže da je „skoro uvijek u pravu „ Mi ćemo vam reći da je ovo serija koju ćete od prve do posljednje sekunde gledati u jednom dahu. Ako se za neku seriju može istinski reći da je odlična onda je to sigurno Dr. House.

Ne propustite Dr. House je uskoro na ATV-u.