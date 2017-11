Doris Pak: Dodik nije bitan Rusima

Predstavnica u Evropskom parlamentu Doris Pak rekla je večeras da ne može zamisliti da RS bude nezavisna i komentarisala najave o separatizmu, te odnose predsjednika Srpske Milorada Dodika s Rusijom.

– Dodik nije bitan za same Ruse, ali Rusi vrlo rado prave probleme EU gdje god mogu. Možda je on jedan koristan idiot za njih. To je njemački termin za čovjeka s kojim se da manipulisati za druge svrhe – rekla je Pak.

Navela je da je i priključenje Srbiji izvan njenih zamisli, te da “Srbija to neće htjeti jer žele u EU i neće se osvrtati na promjenu granica.

– Dodik je jedan igrač na političkom polju, prvo je glasan, pa onda tih. Mislim da bi morao češće dobiti oštriji odgovor gdje će se malo povući. Ja ga ne mogu drugačije procijeniti nego kao takvim da je pokušao uvijek opravdati svoje mišljenje i uvijek je to podcrtavao srpstvom. U srpskom interesu nije toliko mržnje, nego da ova zemlja bude zemlja Srba, Hrvata i Bošnjaka i da to zajedno trebamo popraviti – istakla je Doris Pak.

Kada je u pitanju eventualno priključenje Srbiji istakla je da se nada da je Vučić toliko pametan da kaže Dodiku “do ove crte da, ali ne dalje”.

– Putinu je svejedno šta se dešava sa RS, neće ovdje u regiju doći fening ruskog novca. Čak i svaki Srbin koji napušta RS ne ide u Rusiju nego ide u Njemačku, Austriju ili Švajcarsku. Političari koriste to kako bi ovdje igrali svoju igru i kako bi ovu zemlju destabilizovali – poručila je Pak.

Još je kazala da će investitori dolaziti u ovaj region, ako granice budu otvorene.

– Mi smo naučili da se ovdje moramo angažovati, ali imamo toliko problema unutar EU i oko nas. Ponekad imam utisak i dojam da vodeći političari u svojim zemljama ne prihvataju pomoć na ozbiljan način i misle da će se sve samo riješiti, ali neće. Onom koji je pogrešio mora biti rečeno da je pogrešio i da to mora uraditi na ispravan način. Ovdje će investitori dolaziti ukoliko imate otvorene granice – poručila je Doris Pak za N1.