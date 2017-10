Dorel Rajt: Zbog lijepih Banjalučanki moram da hodam zatvorenih očiju

Javio mi se Dvejn Vejd prije nekoliko dana i pitao jesam li još u Los Anđeles Klipersima. Kako se sve desilo brzo, nikom nisam javio da sam potpisao za Igokeu, rekao sam mu da sam stigao ovamo, bio je iznenađen, ali mi je poželio sreću i podržao me u novom izazovu.



Zajedno sa Vejdom, Šakilom O’Nilom i ostalim momcima, najzvučnije ime koje je ikada stiglo u ABA ligu, Dorel Rajt osvojio je NBA ligu. U intervjuu za “Glas Srpske” pričao je o odnosu sa košarkaškim superzvijezdama, vremenu provedenom sa njima, onom što je zatekao u Laktašima i šta ga tek čeka. Otkako je ušao u ligu, uvijek je imao sjajan odnos sa Vejdom, koji je ljetos prešao u Klivlend.

– Raduje se kada mi ide dobro. Od prvog dana u NBA ligi uzeo me pod svoje i za njega imam samo najljepše riječi – rekao je Rajt, sa kojim je Igokea srušila Budućnost i Cedevitu.

Startovao je odlično, protiv dva od tri glavna favorita za ABA prsten ubacio je po 22 poena. Osim vrhunskog kvaliteta, za dobre igre zaslužni su u klubu, gdje ga odlično tretiraju.

– Toliko su dobri prema meni, mnogo se trude i zbog toga imaju moje veliko poštovanje. Dali su mi vrijeme da sredim neke porodične stvari u Americi, jer sam glava kuće i morao sam da ostavim ženu i djecu a da se ne brinem. Sve su mi olakšali i omogućili da mi fokus bude samo na košarci. Nemam ništa loše da kažem ni o kome u klubu, pokušavam da se odužim angažmanom na terenu, vrijednim radom na treningu i u teretani – kazao je Amerikanac.

Srećan je u Laktašima, vidljivo je to na prvi pogled. Osmijeh sa lica gotovo nikad ne skida, ostvario je odličnu konekciju sa saigračima i naravno da nije propustio da ode na roštilj kod dobro poznate Milke, koja je najvatreniji navijač Igokee.

– Išao sam u Banjaluku sa Dezijem, kupovali smo neke sportske stvari potrebne za trening. Djevojke su toliko lijepe, a oženjen sam, pa sam šetao zatvorenih očiju – našalio se Rajt.

NBA je najbolja organizacija na svijetu, putuje se avionom, igrači ne prolaze proceduralne stvari na aerodromima, odsjedaju u najboljim hotelima, a o uslovima za trening da ne govorimo. To ne može da ponudi nijedan evropski klub, ali Rajt se ne ponaša kao razmažena zvijezda.

– Prilagođavam se svemu i ništa mi nije teško. Odrastao sam u južnom dijelu Los Anđelesa, jednom od lošijih mjesta za život. Išao sam pješke u školu koja je udaljena kilometrima, normalan sam čovjek, a to što sam 11 godina igrao NBA smatram blagoslovom. Znam ko sam i odakle sam, na putu do škole prolazio sam pored bandi, uličnih tipova koji žele frku, tako da nekoliko sati putovanja autobusom zbog košarkaške utakmice ne shvatam kao nešto teško, sve su to laka prilagođavanja – rekao je Rajt.

Nije imao lako djetinjstvo, ali mu je urođeni šampionski gen, uz dobro roditeljsko vaspitanje, omogućio ljepši život.

– Droga, nasilje na ulicama, ubistva i hapšenja stvari su koje sam svakodnevno viđao. Roditelji su me zbog toga forsirali kako bih uspio u sportu i obezbijedio bolji život. Laktaši i Banjaluka su odlična mjesta, siguran sam i imam priliku da upoznam novu kulturu. Stalno zovem Marka Ljubičića da idemo napolje, družimo se i vidimo nešto – kazao je sjajni košarkaš.

Radio je sa vrhunskim trenerima, Pet Rajli je ipak nedodirljiv, uz sve poštovanje prema Eriku Spolstri, Teriju Stostu i Marku Džeksonu.

– Kod generala je sve u vezi sa mentalnom čvrstinom. Studirao je psihologiju, nevjerovatno je kako testira mentalni sklop igrača. Ide u ekstrem, dovodi te do ivice i najbolji je mozak sa kojim sam radio. Motivacioni aspekt je sjajan, nema konkurenciju, zato smo uvijek bili spremniji od rivala u teškim trenucima meča kada se odlučuje pobjednik. Može da napravi igrača boljim, zato smo uzeli prsten. Kod njega nije stvar u taktici, akcijama, specijalima, kao recimo kod Stotsa, sve je u vezi sa psihom – rekao je Rajt.

Nije mogao da se odluči koga je najteže čuvati između Kobija Brajanta, Karmela Entonija i Kevina Djurenta, ali je izabrao O’Nila kao najboljeg sa kojim je igrao.

– Moram da izaberem “starca”, član je Kuće slavnih. Moram to da kažem da bih bio siguran, jer ću imati problem s njim. Proveli smo sjajno vrijeme zajedno, Šek je nevjerovatan čovjek, sa ludačkom energijom. Najzabavniji lik kojeg sam upoznao, stalno smišlja neke podvale. Nikad nisam bio žrtva njegovih trikova, jer su mu meta bili neposlušni rukiji i treneri. Nije radio neke spektakularno lude stvari, ali je znao da napuni nečiji automobil kokicama. Kada je ljut, najbolje je skloniti mu se s puta, tada je zaista strašan. Više volim srećnog Šeka – dodao je Dorel.

NBA je danas drugačiji nego 90-ih godina ili početkom ovog vijeka. Ukinut je “hend-ček”, intenzitet je slabiji i teže je igrati odbranu, jer su napadači zaštićeni.

– Ne smiješ da diraš igrača, Majkl Džordan je morao da istrpi mnogo više kontakta. Igra se promijenila, bekove poput Stefa Karija i Kajrija Irvinga je skoro nemoguće čuvati. Nemam ništa protiv toga, samo je potrebno prilagoditi se. NBA nije čvrst kao nekada, pametni ljudi vode ligu. Daju navijačima šta žele da vide, zakucavanja, trojke iz daleka, posterizovanja, atrakcije, pa i ja želim da pokažem svima šta mogu – izjavio je Rajt.

Promjena trendova ugleda se u sve većem broju šutiranja trojki.

– To smo ukrali iz Evrope. Ovdje su svi opasni sa distance, visoki momci pogađaju, otvaraju se ka šutu za tri i stalno moraš biti oprezan kada ih čuvaš. Pogledajte Entonija Rendolfa, odličan je za taj stil i zbog tih karakteristika nije prošao u NBA. Sada ga žele nazad, jer se takvi igrači traže – zaključio je Rajt.

Drugačija pravila

Odličnom Amerikancu još treba vremena da se prilagodi na drugačija pravila koja važe u evropskoj košarci.

– Najteže mi pada pravilo prvog koraka. Izluđuje me, naučen sam da napravim korak pa onda spustim loptu. Taj prvi korak mi je najjače oružje. Sviđa mi se što ne postoje defanzivne tri sekunde, a dobio sam nesportsku ličnu u Zagrebu, što me je iznenadilo – rekao je Rajt.

Nasljednik obećava

Dorel ima dva sina, stariji ima devet godina, a mlađi dvije. Ovaj prvi naslijedio je očev košarkaški gen.

– Igra za poznati AAU tim (osnovne škole), Lebron Džejms učinio ju je poznatom prije nekoliko godina. Četvrta su ekipa u SAD, a prva na zapadu. Moj sin je dobar šuter, rangiran je i ocijenjen sa 4,5 zvjezdica od mogućih pet. Najbolji je šuter u generaciji, a malo je ludo što prate tako malenu djecu – kazao je Rajt.

Brat u Torontu

Mlađi Dorelov brat, Delon, počinje treću sezonu u Torontu i sada očekuje mnogo značajniju ulogu.

– Sada je drugi plejmejker, iza Kajla Laurija. Spreman je za izazov, mora da sluša konstruktivne kritike trenera, ali i moje savjete. Trejdovali su Korija Džozefa zbog njega i sada mora da iskoristi šansu. Trenirali smo mnogo ljetos, sviđa mi se kako djeluje fizički. Sve je u vezi sa treningom, jer su utakmice onda lagane – izjavio je Rajt.

(Glas)