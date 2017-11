Dopunski poslovi lijevčanskih funkcionera: Ovčarstvo, lubenice i pjesma

Sadašnji i bivši funkcioneri lokalnih zajednica u Lijevče polju i Potkozarju, pored redovnih obaveza, bave se različitim poslovima koji nemaju mnogo veze sa njihovim osnovnim zanimanjima.

Ranka Karapetrovića, načelnika Laktaša njegove komšije u Mrčevcima dobro poznaju po sklonostima ka stočarstvu, voćarstvu, proizvodnji sokova i rakije. On je, kažu, oduvijek vrijedno radio u selu, počev od djetinjstva, đačkih i studentskih dana do političkih uloga u Narodnoj skupštini RS i opštini Laktaši.

– Ranko je skroman, pristupačan svima i vrijedan. Od komšija često traži savjete kada mu se naprimer ojanje ovce kao sada ili kada treba peći rakiju, orezivati voće. O politici rijetko razgovaramo, jer su i njemu i nama draži razgovori o selu, njivama, ovcama i vinogradima nego o skupštinskim sjednicama – ispričale su nam Karapetrovićeve komšije u Mrčevcima kod Laktaša, a on potvrdio fotografijom sa dvoje jagnjadi u naručju.

Karapetrović kaže da mu se obliznila ovca, a dvoje bijelih jaganjaca uljepšali sumornu jesen u zavičaju.

Milenko Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Gradiška voli pjesmu i muziku. Kada udari čekićem ili na drugi način oglasi kraj zasjedanja gradiškog parlamenta, često zakorači na scenu hvatajući se mikrofona i gitare.

– Pjesma i muzika su moja ljubav iz djetinjstva i mladosti, a ko pjeva zlo ne misli. Volio bih kada bi u politici bilo kao u pjesmi ali, nažalost, nije tako – rekao je Pavlović poznat po nadimku Miler.

Nekada je bio član muzičke grupe „Prvi korak“, nastupao na festivalima, a sada pjeva na feštama, sa prijateljima, na slavljima.

Bivši potpredsjednik gradiške Skupštine opštine Enver Alagić, voli kosu kovanicu, travu i kosišta. U svome domaćinstvu u Dubravama on se ne odriče livada i otkosa. Kosu, po ustaljenom pravilu prvo dobro i pažljivo otkuje, navuče žicu jer bez dobrog zamaha i oštre kose, kaže Enver, nema ni širokog otkosa. On je to odlično savladao i ne daje nikome pardona u kosidbi.

Milan Švraka, poslanik u NS RS, inače anesteziolog u gradiškoj Opštoj bolnici svake jeseni i proljeća uvećava zasad rijetkih vrsta voća na roditeljskom imanju u Razboju kod Srpca. Počasno mjesto imaju sadnice smokve. Njegov kolega Perica Bundalo iz Kozarske Dubice pravi rakiju od voća u svome voćnjaku.

– To su male, ali vrijedne količine, za porodicu i prijatelje. Rakija je od oskoruše, drenjka, mušmule, dunje, šantelije i ostalog voća koje sadim i negujem sa puno ljubavi a ono mi blagodetno uzvraća – rekao je Bundalo.

Od dubičkih funkcionera izdvaja se Branko Barać koji je takođe davno zavolio voće i voćnjake, ali i povrće i ukrasno bilje. Poznat je po proizvodnji lubenica, a posljednjih nekoliko godina i zasadu paulovnije, kineskog brzorastućeg drveta poznatog po krupnim cvjetovima i širokim listovima.

– Volim prirodu, to me odmara i donosi korist. Politika pripada prošlosti, a selo, njiva, voćnjaci i zdrava priroda su moja sadašnjost – kaže Barać.

Malešević najpoznatiji pčelar

Među funkcionerima iz Lijevča i Potkozarja, najpoznatiji pčelar je ministar prosvjete i kulture Dane Malešević koji je veoma posvećen proizvodnji meda i pčelinjih proizvoda.

– Malešević je doktor tehničkih nauka, ali je zaslužio prestižnu titulu za med zbog kvaliteta i količina koje godinama proizvodi – kažu sagovornici “EuroBlica” u Bok Jankovcu, gdje Malešević ima pčelinjak sa stotinjak košnica.

Srbački funkcioneri

Među Srpčanima u lokalnoj i republičkoj vlasti, bivšim i sadašnjim funkcionerima ima najviše voćara. To su bivši načelnik Mirko Kojić sa stotinjak stabala šljive, jabuke i kruške u Brezovljanima te sadašnji načelnik Mlađan Dragosavljević koji ima voćnjak u Kaocima. Srpčani ozbiljno konkurišu Ranku Škrbiću i Milovanu Topoloviću iz Laktaša koji proizvode rakiju od grožđa i kruške.

Drago Ćirić, bivši načelnik Srpca, a sadašnji odbornik zagazio je u ribarstvo, dok je Goran Kljajčin, bivši direktor Fonda zdravstva RS razvio poljoprivredu i stočarstvo u Poveliču. On je po broju ovaca i jaganjaca višestruko nadmašio Ranka Karapetrovića, načelnika Laktaša.

(EuroBlic)