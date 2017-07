Domaćinstva na Manjači bez vode

Nakon prijetnji obećanje: Voda stiže do kraja sedmice?

Već 15 dana u više od 20 domaćinstava na Manjači vlada suša. Najbolji lijek protiv vrućine nemaju, a odgovor o rješenju problema od nadležnih bezuspješno pokušavaju da dobiju. Za sebe će, kažu lako, ali im je teško da stoku vode na izvor ili da je poje kišnicom.

“Imamo najbolje krave i mlijeko proizvodimo, to nam je jedina opcija ovde da ostanemo, na ovome selu, da ovo podržavamo, al džabe nam je, ne vrijedi.Najteže su nam ove vrućine”, ispričao je ATV-u Ljubiša Azrić, selo Lusići.

Noću je malo bolja situacija. Voda se nakratko i slabog pritiska pojavi pa kod česme čekaju da napune kante i sutradan se okupaju.

Iz Centra za razvoj sela mole za strpljenje. Prvadaju se manjkom zaposlenih koji, kažu, imaju previše posla, pa zato kasne na Manjaču.

“Na tom dijelu mi moramo ići praktično segment po segment, presjeći cijev i vidjeti gdje je došlo do začepljenja cjevovoda. Mislim da će to biti završeno do kraja sedmice, međutim, sigurno neće riješiti problem”, Dario Kuprešak, šef tehničke službe Centra za razvoj sela.

U centru poručuju da će u naredne dvije godine vodosnabdijevanje preći u nadležnost odjeljenja za Komunalne poslove i banjalučkog vodovoda, pa u toj tranziciji, priznaju, na Manjači, bar za sada, ne mogu da se nadaju konačnom rješenju.

Vodu svakodnevno očekuju, kažu, uzaludno. Osnovnih uslova za život nemaju više od dvije sedmice i teško se snalaze. Čekaju nadležne da reaguju jer po ovim vrućinama, voda im je najpotrebnija.