Domaćinstva bez struje, mnogo kvarova na elektromreži

Na području opštine Sokolac jutros je bez struje više od 25 sela jer je jak vjetar noćas prouzrokovao mnogo kvarova na elektromreži, rekao je Srni upravnik sokolačke Radne jedinice “Elektrodistribucije” Ljubomir Vasković.

On kaže da je jutros bez napona dio dalekovoda Kaljina i da je bez struje ostalo 16 sela koja se snabdijevaju sa ovog desetkilovoltnog dalekovoda od Kaljine do udaljenih sela Vrhovine, Kalauzovići, Išerić Brdo i Šaševci.

“Bez napona je i dio dalekovoda Novo Selo sa kojeg se snabdijevaju crpne pumpe preduzeća `Vrelo Bioštice`, ali su ekipe montera sinoć izvršile alternativno napajanje tako da neće doći do nestanka vode na vodovodu sa koga se napaja više od polovine potrošača na području Sokoca, što nam je bio prioritet”, rekao je Vasković.

On je dodao da su trenutno bez struje i sela Vrapci, Babine i Palež.

Na dalekovodu Žljebovi bez struje su potrošači u selima Košutica, Margetići, Preljubovići, Žljebovi, Ladovići i Mičivode.

Vasković je rekao da je na dalekovodu Unis jutros otklonjen kvar na pet trafostanica i da su trenutno bez struje samo potrošači u selima Bijela Voda i Gazije.

On kaže da su ekipe na terenu od ranih jutarnjih časova i da će učiniti sve da struja do kraja dana dođe do svakog potrošača.

BEZ STRUJE KNEŽEVO, ČELINAC I KOTOR VAROŠ

Jak vjetar je u protekla tri dana na području Krajine srušio desetine dalekovodnih stubova, a najteža situacija je na području opštine Kneževo koja je bez struje više od dva dana, te opštinama Čelinac i Kotor Varoš koje, nakon privremene stabilizacije tokom jučerašnjeg dana, od noćas ponovo nemaju električnu energiju.

“Noćas u 2.10 časova prekinuto je napajanje posredstvom dva visokonaponska dalekovoda, Ukrina-Kotor Varoš i Banjaluka sedam-Čelinac, kojima upravlja `Elektroprenos BiH`, zbog čega su ove tri opštine bez električne energije”, saopšteno je iz preduzeća “Elektrokrajina”.

Iz “Elektrokrajine” ističu da su sve terenske ekipe angažovane na sanaciji kvarova praktično po cijeli dan, bez pauze, do kasnih večernjih časova.

Na području Banjaluke struju nemaju prvenstveno seoska i pojedina prigradska područja. Od sinoć napajanja nemaju Rekavice, Karanovac, Han Kola, Bukvalek i Piskavica, od noćas Bronzani Majdan i Novoselija, a od rano jutros struju nemaju kupci u Saračici, navodi se u saopštenju.

Naglašava se da je situacija mnogo bolja nego prethodnih dana na području “Elektrodistribucije” Novi Grad, prije svega u opštini Krupa na Uni. Sanirana je većina kvarova, a ostalo je još da budu sanirana četiri dalekovodna pravca na području Buševića, Dobrljina, Svodne i od LJubovika prema Hašanima.

Na području Prijedora jutros je bilo osam kvarova na srednjenaponskoj mreži, u Gradišci sedam, Srpcu šest, Prnjavoru pet, Laktašima četiri, Mrkonjić Gradu tri, te Kozarskoj Dubici dva kvara na dalekovodnim pravcima.

Iz “Elektrokrajine” navode da je, osim kvarova na srednjonaponskoj mreži, evidentirano stotine kvarova na niskonaponskoj mreži kod domaćinstava.

BRATUNAC I SREBRENICA BEZ STRUJE

Zbog kvara u trafo stanici “Potočari” koja je u vlasništvu “Elektroprenosa BiH”, bez električne energije je više od 11.000 potrošača u Bratuncu i Srebrenici, saopšteno je iz preduzeća “Elektro-Bijeljina”.

Riječ je o kvaru na 110 kilovoltnoj trafostanici.

Portparol “Elektro-Bijeljine” Slobodan Đalamić kaže da je struja nestala u 9.15 časova i da su u toku radovi na otklanjanju kvara.

