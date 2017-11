Domaći trgovački lanac Tropic od danas i u Bratuncu

New moment osvojio zlato na Golden drum-u u Sloveniji

Danas je u 9 časova vrata svoje 54. trgovine otvorio domaći trgovački lanac Tropic, obezbjedivši 48 novih radnih mjesta.

Market koji raspolaže sa više od 1000 kvadratnih metara prodajnog prostora, nudi širok asortiman prehrambenih i neprehrambenih artikala, uvijek svježe meso, ribu, voće i povrće. Na dan otvaranja, mještane Bratunca dočekao je niz akcijskih pogodnosti, ali i druga iznenađenja: promocije i degustacije, poklon Tropic cekeri za prvih 2000 kupaca, svaka 100. kupovina gratis, pokloni za obavljenu kupovinu u vrijednosti od 30 konvertibilnih maraka, svaki 500. kupac je nagrađen električnim kovektorom, a najmlađi posjetioci imali su priliku da provedu vrijeme u zabavi sa maskotama – omiljenim likovima iz crtanih filmova. Nagrađivanje kupaca nastaviće se do petka, 17. novembra za sve račune preko 30 KM.

Nevena Vasić, zaposlena u Tropic marketu Bratunac, navodi da nije oklijevala da se prijavi za posao i napusti prethodno radno mjesto jer, kako kaže, uslovi rada su veoma dobri, kolege ljubazne i posvećene poslu, a ta kombinacija je pokretačka snaga koja daje najbolje rezultate, prije svega zadovoljne kupce.

U ponudi Tropic marketa Bratunac nalazi se i preko 50 vrsta gotovih jela, a prostor za konzumaciju predstavlja dio novog koncepta marketa, odnosno zamisao da se market, tržnica i restoran spoje u jedan prostor, koji će kupcima omogućiti da se osjećaju kao kod kuće.

Radno vrijeme Tropic marketa Bratunac je od 7 do 21 čas od ponedjeljka do subote i nedjeljom od 7 do 19.

(PR)