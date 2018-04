Dom naroda: Parlamentarci se nisu izjasnili o izmjenama Izbornog zakona

SNSD i HDZ-e su insistirali da zatraže mišljenja relevartnih institucija od Cetralne izborne komisije do Savjeta ministara BiH. Podršku za takav prijedlog dobili su od DNS-a, HDZ-a 1990, ali i Maria Karamatića. To je bilo dovoljno ruku da se usvoji zaključak, kojim se odgađa izjašnjavanje o izmjenama kojim se uvodi i dodatna kontrola identiteta glasača. Dom naroda bi se o izmjenama zakona trebao izjasniti najdalje za sedama dana, do kada bi trebalo da stignu i sva zatražena mišljenja.

“Mislim da je jedino moguće rješenje bio ovaj zaključak i da se i o njemu izjasne, oni koji su najodgvorniji za zakonitost, oni koji su najodgovorniji za finasije, oni koji su najdgvorniji sutra za sprovođenje tog zakona. Čak i da se ovaj zakon usvoji ovakav, moralo bi se poništi odredbe nekoliko zakona, prije svega zakon koje su u zaštiti biomterijskih podataka”, rekao je Sredoje Nović, delegat SNSD-a Domu naroda PS BiH.

“Razmatrati ovaj zakon bez mišljenja relevatnih institucija, zaista mislim da je evo u najmanju ruku neozbiljno, dakle prije nego dobijemo mišljenja nadležnih institucija, ja mislim da ne treba se uopšte o tome rasravljati”, istakao je Bariša Čolak, delegat HDZ BiH u Domu naroda PS BiH.

O zakonu se trebalo glasati već danas, poručuju oni koji od početka zagovaraju nova pravila na biračkim mjestima. U SDA smatraju da SNSD i HDZ samo kupuju vrijeme, jer, i ako zakon bude usvojen za sedam dana, teško da će biti primjenjiv u oktobru, jer je do raspisivanja izbora ostalo malo vremena.

“Ja mislim da je izbormna krađa u BiH u jednoj nedopustivoj mjeri i zbog toga podržavam sva rješenja, kojim bi tu vrstu krađe na neki način suspendovali izbornu krađu, to su bili naši motivi da pokušamo usvojiti danas ovaj zakon”, Safet Softić, delegat SDA u Domu naroda PS BiH.

Protiv zaključaka SNSD-a i Kluba Hrvata bili su i Darko Babalj i Ognjen Tadic, koji poručuju da je zakon moguće sprovesti, ukoliko bi prošao i u Domu naroda. Ranije je bilo primjedbi da se kasno ušlo u proces izmjena Izbornog zakona i da je nemoguće obezbjediti novac za njegovo sprovođenje, ali i obezbjediti funkcionalan sistem već u oktobru.

“Čuo sam sve primjedbe, dobro su mi poznate, u potpunosti je moguće sprovesti ovaj zakon, pogotovo zbog toga jer u ovoj zemlji imate izuzetne slušajeve, što omogućava i skraćivanje rokova”, naglasio je Ognjen Tadić, delegat u Domu naroda PS BiH.

U narednih sedam dana bi trebalo da bude riješena dilema oko izmjena Izbornog zakona, tačnije hoće li, nakon predstvaničkog, izmjene biti usvojene i u Domu naroda. Još se ne zna sudbina izmjena Zakona o krivičnom postupku, jer je Dom naroda jedan od prijedloga danas uputio u skraćenu proceduru. Ustavni sud je ostavio još malo vremena Parlamentu da nađe rješenje, i izmijeni osporene odredbe, kako BiH ne bi ostala bez Zakona o krivičnom postupku, nakon čega bi pale brojne istrage u bh. Tužilaštvu.