Dokumentarni film o Džordžu Majklu pokrenuo buru

Dokumentarac o posljednjim danima Džordža Majkla izazvao je burne reakcije njegovih najbližih.

Slavni pop pjevač preminuo je 25. decembra 2016. u 53. godini. Gledaoci u Britaniji sinoć su mogli da prate dokumentarni film koji opisuje kako je proveo posljednje dane, uz izjave komšija, prijatelja i nekadašnjih saradnika.

Pored toga, u filmu su prikazani i segmenti iz intervjua iz 2006. godine koji sve do sada nisu emitovani, a u kojima govori o želji da pobegne od kamera i medijskog cirkusa.

– Vjerujte mi da ne želim da radim ovaj intervju. Kad god me vidite pred kamerama, budite sigurni da ja ne želim da budem tu – rekao je u tom intervjuu.

U ovom razgovoru osvrnuo se i na vlastitu seksualnost.

– Nisam spreman da branim svoju zajednicu od nerazumijevanja strejt ljudi. To je stvarnost mog života, i vi vjerovatno nećete razumjeti zašto me to čini srećnim. U sadašnjosti, više se govori o mojoj seksualnosti nego o mojoj muzici. U budućnosti, niko više neće govoriti o tome.

Ipak, ovaj dokumentarni film nije oduševio fanove, kao ni Majklovog bivšeg kolegu iz grupe “Wham” Endrua Ridžlija, koji je javno kritikovao televizijsku stanicu što emituje ovakav program prije nego što je pjevač ispraćen na vječni počinak.

Inače, Džordž Majkl bi trebalo da bude sahranjen 26. marta, čak četiri mjeseca nakon njegove smrti.

