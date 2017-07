Doktor pucao u bolnici, ubio dvoje pa presudio sebi

Doktor Henri Belo, bivši zaposleni u bolnici u Bronksu, ubio je dvije osobe prije nego što je izvršio samoubistvo u toj ustanovi.

Pucnjava se dogodila u Bronks Liban bolnici u Njujorku.

Napadač opisan kao “bijesni bivši zaposleni”, pucao je u sebe pošto je prethodno ubio dvije, a ranio šest osoba. Petoro ranjenih je u šok sobama, jedna osoba je pogođena u nogu.

Gradonačelnik Njujorka Bil de Blazio je na konferenciji za medije rekao da je jedna od stradalih osoba bila zaposlena kao doktor u toj bolnici.

“Nekoliko doktora se bori za život, među onima koji su ranjeni. Hvala bogu, ovo nije teroristički napad, već izolovani incident”, rekao je De Blazio.

Pucnjava se dogodila na 16. i 17. spratu bolničke zgrade, 45-godišnji doktor Belo je navodno nosio bijeli mantil i pušku.

Dr. Henry Bello has been identified as the gunman by the NYPD at Bronx Lebanon Hospital. pic.twitter.com/wUMJXvbEjt

— Steve Hirsch (@Stevenwhirsch99) June 30, 2017