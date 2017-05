Đoković: Uživam u radu sa Agasijem!

Ovakav odnos nisam imao ranije ni sa jednom osobom, vodimo razgovore u kojima savršeno razumijemo jedan drugog. On mi govori baš ono što mi treba!”, oduševljen je srpski as.

Novak Đoković je nakon uspješnog početka pokušaja odbrane trona na Rolan Garosu, to jest pobjede nad Marselom Granoljersom u tri seta bio je vidno raspoložen. I to ne samo zbog dobrog tenisa koji je prikazao, već i zbog očigledno “dobrih vibracija” između njega i Andrea Agasija.

“Andre će biti ovdje do kraja sedmice, a onda mora da ide. Pokušaću da iskoristim vrijeme sa njim na najbolji mogući naćin. Za sada je sve odlično, sve što mi je objašnjavao, pokazivao radio je na najbolji mogući način. Mislim da je to baš ono što mi je trebalo, pošto on savršeno razumije kroz šta prolazim! On je prošao kroz sve ovo tako da nas dvojica možemo da pričamo o mnogo zajedničkih tema, što na terenu, što van njega. Uživam u radu sa njim!”, oduševljen je Srbin.

Đoković je usput objasnio na kojim aspektima njih dvojica najviše rade:

“Pričali smo o tenisu i situacijama i stvarima oko njega, o tehničkim detaljima, šta se dešava tokom meča, kako sa svim tim da se nosim svakodnevno itd. O mnogo stvari u kojima on može da mi pomogne ili da da savjet. Sve su to važni savjeti, pošto on razumije moju situaciju.

Pokušaću da vrijeme koje provedemo zajedno iskoristim što je kvalitetnije moguće. On voli da priča o onome što se nalazi duboko u čovjeku. Ovakav odnos nisam imao ranije ni sa jednom osobom, vodimo razgovore u kojima savršeno razumijemo jedan drugog. On mi govori baš ono što mi treba! Naravno, to nije nešto što će potpuno promijeniti moju igru, tu se radi o mentalnoj pripremi. Moja igra me je dovela do ovdje gdje sam, tako da je ona sasvim OK, nju nećemo mijenjati” našalio se drugi reket svijeta.

Novak je potvrdio da je promijenio određene metode priprema, ali i ljude koji se time bave. Nažalost nije otkrio o kome i čemu se radi naglasivši da će to učiniti kada dođe vrijeme. A o krizi koja ga je zadesila prošle godine, Đoković je bio nešto detaljniji nego inače, otkrivši kada je shvatio da nešto sa njim i njegovim timom nije u redu.

“Zaista je bilo čudno to kako sam se osjećao na kraju 2016. To je nešto što sam već prošao u karijeri, ali sam tada uspio brzo da prebrodim. Ovaj put nije bilo tako, pa sam morao mnogo da radim na svim aspektima. Ali to je život, dobro ili loše, sve se dešava sa razlogom da na kraju evoluira”.

Novak se osvrnuo i na lošu formu prvog igrača svijeta i njegovog velikog prijatelja, Endija Marija:

“Potpuno je razumljivo to što mu se dešava. Prošao sam kroz sličnu situaciju poslije US Opena prošle godine. U svijetu tenisa sve se brzo mijenja, jedan turnir ide za drugim. Pobijedio ili izgubio, evo odmah sljedećeg takmičenja”, rekao je Novak.

(mozzartsport.com)