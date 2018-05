Đoković potpisao novi ugovor sa “Head”

Novak Đoković, nekadašnji najbolji teniser svijeta, potpisao je novi ugovor sa kompanijom “Head” čiji reket koristi duži niz godina.

Đoković je na zvaničnoj prezentaciji “Head” u Parizu bio sa Aleksandrom Zverevom, koji je takođe produžio saradnju sa ovom kompanijom.

Ovu informaciju prenijela je francuska novinarka Karol Bušar, koja ne navodi dužinu ugovora koju su dogovorili Novak i Aleksander.

Srpski teniser rekao je pred novinarima “da je proteklih 15 mjeseci naučio da je strpljenje velika vrlina”.

Djokovic and Zverev signing new Head deals. Novak joking to Zverev: « Make sure to add another zero! ». pic.twitter.com/AaXymCHFcq

Sa druge strane Zverev je prokomentarisao da ove sezone prolazi kroz veliki pritisak na svakom turniru, ali i da je to normalno, jer svi teniseri moraju da prođu kroz taj dio u životu.

Novaka naredne nedelje očekuje Rolan Garos na kojem brani četvrtinu finala od prošle godine. Đoković je ranije u toku dana prvi put izašao na teren “Suzan-Lenglen” na kojem je trenirao sa Bornom Ćorićem.

Some more pics of Djokovic and Zverev while boss of Head jokes that he’s waiting for Novak to get the record of Grand Slam titles and for Zverev to become the best ever. pic.twitter.com/x0gVVpbMeT

— Carole Bouchard (@carole_bouchard) May 23, 2018