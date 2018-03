Đoković: Poslije dugo vremena ne osjećam nikakav bol

Novak Đoković, šestostruki šampion Majamija, kaže da poslije dugo vremena ne osjeća nikakav bol, ali i da nema nikakva očekivanja pred start turnira na Floridi.

“U posljednjih nekoliko dana sam mogao, poslije dugo, dugo vremena, da se fokusiram na svoju igru, a ne da mislim na to da li ću osjećati bol ili ne – kao što je do sada bio slučaj. Zaista mi prija jer je sve drugo nosilo i bol sa sobom. Sada ga nema i to je najvažnija stvar”, rekao je Novak pred start drugog Mastersa sezone.

Najbolji srpski teniser odigrao je svega pet mečeva ove sezone (3-2), posle Australijan Opena operisao je i lakat, dok je prije deset dana poražen na startu Indijan Velsa od Toro Danijela.

“Ovogodišnje izdanje turnira biće posebno jer je ovo posljednji put da ćemo igrati na terenima u Ki Biskejnu. Pokušaćemo da uživamo što više i da izvučemo ono najbolje iz svega. Što se mene tiče, očigledno je da je moj pristup poprilično drugačiji nego ranijih godina zbog svega što se dešavalo u vezi mog lakta. Iskreno, nemam nikakva očekivanja”, jasan je Đoković.

Novak će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz okršaja između Nemca Miše Zvereva i Benoe Pera iz Francuske.

“I dalje nisam na optimalnom nivou, ali radim na tome. Svaki dan je dio procesa za mene i nova prilika da učim, rastem, budem bolji… To što se već dvije godine mučim sa povredom je i te kako uticalo na moju igru, pa sam se sve vrijeme trudio da pronađem način da igram bez ikakvog bola – što nisam imao priliku da osjetim previše puta u posljednje dvije godine”, rekao je Đoković.

Osim što će nastupiti u glavnom žrebu u pojedinačnoj konkurenciji, osvajač dvanaest Grend Slem titula će sa Viktorom Troickim igrati i u dublu, a u prvom kolu srpski tandem očekuje sudar sa hrvatsko-australijskom kombinacijom koju čine Nikola Mektić i Aleksandar Peja.

