Đoković: Pojesti tri punjene vješalice za doručak pa na teren

Novak Đoković, nekadašnji najbolji teniser svijeta, sarkastično je prokomentarisao komentare ljudi da bi pobjeđivao da se hrani mesnim proizvodima.

“Ma, u pravu su ljudi. Treba pojesti za tri punjene vješalice za doručak, za ručak kobasice, a onda da sa teletinom sve zapečati pred spavanje, da bude lako u stomaku. I onda si super spreman da izađeš na teren”, rekao je Đoković u intervjuu za Novosti i nastavio u dahu:

“Najveća energija koja može da se dobije dolazi iz glave, srca i duše. Glavni izvor energije crpim iz motivacije i strasti. Podrška porodice mi je veoma važna, jer bi mi bez nje bilo veoma teško da se bavim ovim sportom i ostvarim to što sam postigao. Najveću energiju crpim iz ljubavi bližnjih, sreće i radosti koju mi pružaju”.

Poslije turbulentnog početka sezone, dvanaestostruki Grend Slem šampion odlučio je da u stručni štab vrati svog prvog trenera Marjana Vajdu i kondicionog trenera Gebharda Fila Griča.

“Vajda je moj životni saputnik, više nego trener, neko ko je meni veoma drag. Obilježio je dobar dio mog života, na terenu, ali i van njega. On je osoba s kojom sam vrlo blizak. Dijelio sam mnoge nezaboravne trenutke sa njim. Viđao sam ga mnogo češće nego majku! Teško mi je da sa bilo kojim trenerom budem na nekoj vrsti distance. Odnos je uvijek morao da bude jako prisan i blizak, prijateljski, jer u suprotnom nisam mogao da funkcioišem. Marjan me izuzetno dobro poznaje i doprinosi mentalnoj jasnoći koja mi je potrebna, poslije svih ovih stvari sam doživio u poslednje vreme. On je neko ko može zaista da me, na neki način, usmjeri na put kojim želim da idem”, istakao je Novak.

Za kraj, jedan od najboljih igrača svih vremena poslao je poruku svim ljubiteljima tenisa u domovini.

“Volim vas i zahvaljujem vam se na svoj podršci koju ste mi do sada davali! Svima onima koji veruju u mene i podržavaju me u ovim trenucima kada nemam vrhunske rezultate na koje su navikli. Ne mogu ništa da im obećam, niti želim da obećavam, osim da ću, dok me god budu gledali na terenu, davati svoj maksimum. A za rezultate će se postarati Stvoritelj”.

Novak ne prije 13 časova započinje novo učešće na Rolan Garosu, a prvi protivnik u Bulonjskoj šumi biće mu Brazilac Rožerio Dutra da Silva.

“Dobro sam. Spremam se. A, da li sam spreman ili ne, to će se vidjeti na turniru. Nemam pasulj da bih mogu da ga okrenem i vidim šta će da se dogodi. Ono što osjećam je zahvalnost, Bogu, životu i doktorskom timu što sam u stanju da sada igram bez bola”.

Đoković je i dalje 22. igrač svijeta, a u Parizu brani četvrtinu finala gdje ga je prošle godine zaustavio Domini Tim iz Austrije.