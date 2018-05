Đoković otkrio kroz kakve probleme je prolazio

Novak Đoković je u Beogradu ove srijede odradio trening sa 23-godišnjim Peđom Krstinom, a onda je naš najbolji teniser odgovorio na neka od najzanimljivijih pitanja vezanih za aktuelni trenutak njegove karijere, ali i planove.

“Evo, treniram i dalje, nadam se najboljem. Očekivanja su drugačija u odnosu na prošlu godinu. Vjerovatno zato što sam postigao takve rezultate prethodnih godina, kada sam smatrao da je sve osim finala neuspjeh. To je sve bio sastavni dio tog puta, a onda su usljedile rezultatske oscilacije, a znatno više problemi sa laktom, koji poslednjih dana djeluju kao da su rešeni. Od Majamija igram bez bolova, što je najlepša vijest u ovom trenutku. U suštini, sada je sve u dizanju te forme, vratio se Marjan Vajda i (kondicioni trener) Gebhard Fil Grič, što mi je drago jer su to ljudi koji me poznaju, i moju igru i mene kao osobu. Nadamo se najboljem”, počeo je Nole svoju priču.

On se potom osvrnuo na probleme kroz koje je prošao u poslednje vrijeme:

“Ranije je sve vrlo uspešno funkcionisalo jer smo imali dobar plan. U poslednjih godinu dana je… Da se ne vraćam baš mnogo na taj lakat, ali upravo on je dosta kompromitovao moju igru, pristupe turnirima, dosta je tu bilo stvari koje su uticale na taj tok koji je bio besprekoran tokom šest sedam godina. Poslednjih godinu dana to nije bio slučaj, dosta je tu bilo snalaženja, a poslije Australije nisam bio siguran da ću imati hiruršku intervenciju. Na kraju smo se svi usaglasili da je to najbolje. Ja sam u, suštini, bio protiv toga, ali sam bio uvjeravan da je to najbolje dugoročno rješenje, najbolja stvar koje može da mi se desi. Nakon toga sam se vratio prerano, jer mi je tenis nedostajao i – napravio sam grešku. Nisam bio dovoljno fizički spreman, pa mi se to obilo o glavu. Poslije toga su stvari krenule na bolje, barem kada se radi o terenima sa šljakom. Rezultati nisu onakvi kakve priželjkujem, kakve i ljudi od mene očekuju, ali sve je to jedan proces. Drugačije su okolnosti, drugačije sve to prihvatam i nosim se sa tim kako jeste. Gledam da pozitivno gledam na sve jer, na kraju krajeva – na sve što sam postigao u životu, jako sam ponosan. Sa druge strane, i dalje želim da nastavim da igram tenis na vrhunskom nivou. Imam velike motive i visoke ciljeve. To se nije promijenilo. Očekivanja jesam malo smanjio sada, ali ciljeve nisam. Vi ih bar znate”, rekao je Nole uz osmijeh.

Kada je Blicsport upitao šta su mu sada prioriteti, imajući u vidu da je rekao da mu “juriš na broj 1 i grend slemovi to nisu”, ali i šta će biti sa ostatkom nekada trofejnog tima, usljedio ovaj Đokovićev odgovor:

“Miljan (Amanović, fizioterapeut) je u taboru Miloša Raonića trenutno, Marjan i Điđi su se vratili u tim, a ja sam im jako zahvalan što su prihvatili poziv da ponovo radimo. Trenutno je dogovor da budu tu do Rolan Garosa, poslije toga ćemo sesti, izanalizirati kroz šta smo prošli i praviti dalje planove. Nadamo se najboljem. Za sada to je tim, videćemo šta će biti”, rekao je srpski najbolji teniser.

Kada je o samopouzdanju riječ, priznaje da ono dolazi uz rezultate, ali da i dalje ima strast prema “bijelom sportu” i to baš jaku:

“Ja vjerujem u sebe i uvijek sam vjerovao u sebe, zbog toga sam i dostigao te teniske visine i ostvario sve teniske snove koje sam imao kao mladi igrač. To i jeste suština, da vjerujemo da možemo da ostvarimo ono što se smatra nemogućim. Taj plamen strasti i dalje postoji, vjera postoji. Samopouzdanje se stiče rezultatima, a s obzirom na to da ih nisam imao kao nekada, normalno je da je nivo samopouzdanja niži nego što sam navikao, a i što su ljudi sa strane navikli da vide. Potrebno je nekoliko dobrih mečeva, jedan dobar turnir… Ja sam, znate i sami, imao naizgled slične situacije u karijeri, ali u njoj je do početka prošle godine sve išlo uzlaznom putanjom, nisam imao padove. Moram da prihvatim da stvari sada stoje tako kako stoje, ali i da kažem da to nije kraj svijeta. Sve je to sastavni dio mog razvoja kao tenisera i osobe. Učim lekcije svakog dana i nadam se najboljem”, zaključio je Đoković.

On je na kraju odbio da javno komentariše stavove jednog švajcarskog nutriocioniste koji smatra da je ishranom za koju se opredjelio ugrozio svoj metabolizam.

(Blic.rs)