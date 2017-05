Ðoković odradio prvi trening sa Agasijem

Najbolji srpski teniser Novak Ðoković i čuveni Amerikanac Andre Agasi odradili su danas prvi zajednički trening na terenima Rolan Garosa u Parizu.

Ðoković i Agasi su na taj nacin zvanično započeli saradnju, a njihove zajednicke fotografije sa terena “preplavile” su društvene mreže.

The quest to repeat for @djokernole starts here: practice. #RG17 https://t.co/8ukpIvjZte

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2017