Đoković nije među 20 najboljih sportista u Evropi

Novak Đoković, dvostruki dobitnik nagrade za najboljeg sportistu Evrope u izboru novinskih agencija “starog kontinenta” (2011, 2015), uprkos osvajanju Australijan opena i Rolan Garosa ove godine nije uvršten ni među 20 najboljih.



Nole je do polovine ove sezone bio apsolutni vladar svjetskog sporta, bio je u jednom trenutku aktuelni šampion sva četiri grend slema, ali… Sve se to u izboru novinskih agencija zaboravilo. I to toliko, da na Top 20 listi za godinu na izmaku – uopšte nema imena čovjeka koji je obilježio ne samo “bijeli sport”, već sport uopšte.

U pomenutom izboru, zvijezda madridskog Reala i fudbalske reprezentacije Portugalije Kristijano Ronaldo proglasen je za naj-sportistu Evrope za 2016. godinu.

U glasanju koje je 59. put organizovala poljska agencija PAP, a ucestvovalo ukupno 27 agencije (Srbiju je predstavljao Tanjug), Ronaldo, koji je sa Realom i nacionalnim timom bio šampion Evrope, dobio je 204 poena i pobijedio britanskog tenisera Endija Mareja, svjetskog broja 1, olimpijskog i šampiona Vimbldona, koji je sakupio 180.

Treće mjesto osvojila je mađarska plivačica Katinka Hosu (136), četvrti je šampion Formule 1 Nijemac Niko Rozberg (115), a potom slijede britanski atletičar Mohamed Farah (93), njemačka teniserka Anđelika Kerber (77), francuski bijatlonac Martin Furkad (74), austrijski skijaš Marsel Hiršer (54), poljska atletičarka Anita Vlodarčik (42) i britanski biciklista Kris Frum (38).