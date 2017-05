Đoković: Imati Agasija za trenera je ostvarenje sna

Drugi teniser svijeta sa nestrpljenjem očekuje početak rada sa novim trenerom. “On je neko na koga sam se ugledao kada sam bio mlađi”, poručio je Đoković pred Rolan Garos.

Novak Đoković sljedeće nedjelje će početi odbanu trofeja na Rolan Garosu, ali i saradnju sa novim trenerom Andreom Agasijem.

Drugi igrač svijeta kaže da je veoma uzbuđen što će sarađivati sa teniskim velikanom, kojem se divi.

“Imajući Andrea za trenera je ostvarenje sna. On je neko na koga sam se ugledao kada sam bio mlađi”, poručio je Đoković pred zvaničan početak saradnje.

“Imamo vrlo slične stilove igre. On je jedan od igrača koji su najbolje reternirali, a upravo je to važan segment na kojem i ja baziram svoju igru”, rekao je Đoković.

Za srpskog asa važno je i to što Agasi osim igračkog iskustva, posjeduje i životno, koje je za Đokovića veoma važno.

Naime, Amerikanac je tokom karijere imao dosta uspona, ali i padova, iz kojih se vraćao na vrh. Agasi je jedini igrač koji je bio na prvom mjestu, pao na 141. poziciju, pa uspio opet da se vrati na čelo.

“Mnogo stvari je prošao u životu, suočavao se sa mnogo izazova, uspijevao da se vrati na vrh, čime je pokazao snagu koju ima. Prošao je kroz sve što ja prolazim sada, odnosno tokom karijere. Razume tu ulogu kao jedan od najboljih igrača i kako je pobjeđivati na svim turnirima na svijetu, jer je to činio”, dodao je srpski teniser.

Odluku o početku saradnje Đoković i Agasi su donijeli u telefonskom razgovoru.

“To će biti nevJerovatna avantura za obojicu. Agasi će doći u Pariz i neće ostati do kraja turnira, ali za to vrijeme koliko budemo proveli zajedno vidjećemo kako funkcionišemo na terenu i van njega i ocijeniti saradnju”, rekao je Novak Đoković i dodao da je i dalje “gladan” uspjeha i trofeja.

“Volim ovaj sport svim srcem i imam ogromnu količinu strasti i motivacije da napravim još dobrih stvari i nadam se da ću ostaviti još traga”, poručio je najbolji srpski teniser svih vremena.

Legendarni teniser Anri Lekont smatra da je Novak Đoković napravio dobar izbor imenovanjem Andrea Agasija za novog trenera.

“Mislim da je to dobro za tenis. Nadam se da će to biti uspješna saradnja, jer u tom slučaju za Novaka bi to bilo nešto posebno. Vjerujem da Andre može da mu pomogne da pronađe ponovo put do vrha. On je snažna ličnost i može Đokoviću da da pravi savjet, jer ima iskustvo vraćanja poslije problema sa povredama i drugih neuspjeha”, poručio je posljednji francuski igrač koji je igrao finale Rolan Garosa.

Lekont, kojeg je 1988. godine Mats Vilander zaustavio na posljednjem koraku borbe za trofej u Parizu, pojasnio je na koji tačno način bi Agasi mogao da pomogne Đokoviću.

“Ne radi se tu o ‘koučingu’. Novak je veliki igrač, zna mnogo o tenisu, i poput Nadala i Federera, njemu je samo potrebno nešto novo, svježina, novi pravac. Stvarno se nadam da Novak ima dovoljno snage da napravi ono što je uspio i prošle godine”, poručio je Lekont.

(Rts)