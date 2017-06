Đoković bolji od Vinjolasa, u četvrtfinalu Rolan Garosa čeka ga Tim

Đoković preko Souse do trećeg kola Rolan Garosa

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je danas u četvrtom kolu pobijedio Španca Alberta Ramosa Vinjolasa u tri seta, 7:6, 6:1 i 6:3.

Đoković je do četvrte pobjede u isto toliko međusobnih duela sa Špancem došao poslije dva sata i 27 minuta igre.

Srpski teniser u četvrtfinalu igraće protiv Austrijanca Dominika Tima, koji je ranije danas sa 6:1, 6:3 i 6:1 pobedio Argentinca Orasija Sebaljosa.

Ramos Vinjolas je znatno bolje počeo meč, odmah na početku oduzeo je servis Đokoviću, a potom i poveo s 2:0. U narednom gemu imao je dvije šanse da stekne dupli brejk prednosti, ali ih nije iskoristio.

Srpski teniser uspio je potom da uzvrati oduzimanjem servisa i dođe do izjednačenja, ali to nije mnogo poremetilo Španca koji je ponovo uspio da napravi brejk i povede sa 3:2, a potom i 4:2.

Djelovalo je u tim trenucima da Đoković nema odgovor na igru Španca, ali je uspio da još jednom vrati brejk, a potom i set odvede u taj-brejk.

U odlučujućem gemu Đoković je brzo, s dva mini-brejka prednosti, došao do prednosti od 4:0, ali je Ramos Vinjolas uspio da stigne do izjednačenja. Srpski teniser je zadržao koncentraciju i u napetoj završnici došao do prednosti od 1:0.

U drugom setu Đoković je u potpunosti nadigrao Španca. Tri puta mu je oduzeo servis i lako došao do prednosti od 2:0 u setovima, da bi u trećem setu bilo blagih oscilacija u igri, ali je i pored toga uspio da dođe do trijumfa i plasmana u četvrtfinale Rolan Garosa.

(Beta)