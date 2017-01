Dokle se stiglo sa putem Sarajevo – Višegrad?

Brza cesta Sarajevo – Beograd mora postati stvarnost. Tako su odlučili Evropljani i već ucrtali trasu na mapi.

IPSA Institut u Sarajevu uveliko radi na velikom projektu, treba da izračunaju koja je ruta najbolja da bi se stiglo do Višegrada. U Federaciji su zagovornici da trasa treba da ide starom prugom preko Pala, Prače i Mesića. Sa Sokoca poručuju da ruta ne smije da zaobiđe njihovu opštinu, jer bi to bila privredna katastrofa za sve opštine do Zvornika.

“Federacija sigurno forsira ovaj put koji je mnogo skuplji, koji zaobilazi naseljena mjesta, veća naselja da iz Mesića ide taj puta preko Prače I Renovice, sigurno da ostaju potpuno osječeni putevi ovamo“, kaže Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac.

U Prači već dvije decenije čekaju da šine koje su skinute sedamdesetih godina zamijeni asfaltni put. Načelnik te opštine pokušaće da ovog puta ispuni svoj san, a u tome bi trebao da mu pomogne njegov stranački lider Bakir Izetbegović. S investitorom iz Turske dogovorio je da finansira asfaltiranje 20 km puta do Mesića, a samim tim riješila bi se i putna komunikacija Goražda sa Sarajevom.

“Čini mi se da je ovo najozbiljnija priča gdje bi se moglo pristupiti izgradnji tog magistralnog pravca da bi konačno pokušali da otvorimo prostor istočne Bosne da povežemo i sa centrom države Sarajevom i sa Beogradom, i sa Turskom“, ističe Asim Zec, načelnik opštine Prača

Paljani zadovoljno trljaju ruke. Kažu bilo koja ruta da se započne mora proći preko njihove teritorije, što njima, itekako, ide u korist.

“Objektivno, interesantna i jedna i druga relacija, mislim da će to biti stvar pregovora u narednim danima i političkih opcija i opštinskih vlasti, jer vrlo je interesantna ta brza cesta“, rekao je Boško Jugović, načelnik opštine Pale.

Na brzoj cesti Sarajevo – Beograd insistiraju i ministri iz Srbije. Njihova Vlada završiće autoput od Beograda do Užica, a brzu cestu obećali su i do Višegrada. Od sarajevske Vijećnice tek treba da se iscrtava evropska trasa.