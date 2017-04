Đokić za ATV: Ugovor o prodaji akcija “Ljubije” nakon što NSRS donese odluku

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da će biti definisan ugovor o prodaji 64,99 odsto akcija osnovnog kapitala Akcionarskog društva Rudnik željezne rude /RŽR/ “LJubija”, ako Narodna skupština prihvati takvu odluku Vlade Srpske.

“Ugovorne obaveze će se kretati u okviru osnovnih elemenata koji su bili predmet javnog poziva, a to su prije svega garancije koje su ponuđači trebali da daju”, rekao je Đokić večeras za banjalučku Alternativnu televiziju.

Prema Đokićevim riječima, ako se ovaj postupak završi prihvatanjem odluke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, odnos u zajedničkom preduzeću ostaće isti, jer će “Arselor Mital” imati većinska upravljačka prava u zajedničkom preduzeću od 51 odsto, a Rudnik željezne rude “LJubija” 49 odsto.

“To znači da se tamo nikakva aktivnost ne može sprovoditi mimo saglasnosti oba akcionara u zajedničkom preduzeću gdje `Arselol Mital` ima veća upravljačka prava”, tvrdi Đokić.

On je rekao da su u javnosti prenesene pogrešne informacije da Vlada Republike Srpske prodaje Rudnik “LJubija”, ističući da Vlada Srpske “samo prodaje pravo na eksploataciju nekom preduzeću koje tim poslom upravlja, dok imovina i rudnik ostaju kao javno dobro Republike Srpske”.

Đokić je podsjetio da je kompanija “Izrael investment grup” po svim elementima u ponudi dala bolju ponudu i garanciju na ozbiljnost ponude od “Arselor Mitala”.

“Oni bi odmah po odluci Narodne skupštine Republike Srpske na ozbiljnost ponude uplatili određeni depozit kao vid garancije za dobro izvršenje posla. Minimum do 20 odsto daju garanciju na izvršenje ugovornih obaveza u pogledu investiranja 65 miliona KM koliko su predvidjeli planom”, pojasnio je Đokić.

On je rekao da “Arselor Mital” nije uopšte dao garancije ni po jednom elementu, već su rekli da su oni garancija za svojih 13 godina poslovanja i eventualno ako Vlada bude tražila garanciju oni će razmotriti to pitanje.

Đokić je rekao da raskidni uslovi svakog ugovora moraju postojati, pa i u ovom slučaju.

“Vrlo sam ponosan na to što smo došli do dobre ponude kompanije `Izrael investment grupe`, odnosno da akcije jednog mrtvog preduzeća oživimo i pretvorimo ih u vrijednost od 92 miliona KM, plus 65 miliona KM investicija uz mogućnost zapošljavanja 320 radnika”, istakao je Đokić.

On je podsjetio da je Republika Srpska u periodu od 2001. do 2005. godine prodala 500 preduzeća za gotovinsku doznaku od 25 miliona KM, dok se sada prodaju akcije, kako je rekao, jednog mrtvog ili potpuno umrtvljenog preduzeća za 92 miliona KM uz mogućnost ozbiljne investicije.

Đokić, koji je i lider Socijalističke partije, rekao je da je dosadašnji stav DNS-a bio da eventualna odluka o prodaji akcija Rudnika željezne rude “LJubija” neće uticati na kolicione odnose, te da je i njegovo mišljenje da ne treba da utiče.

“DNS po ovom pitanju ima svoj stav, zato što i mi imamo po nekim drugim pitanjima svoj stav koji je drugačiji od druga dva koaliciona partnera, jer da isto mislimo bili bismo jedna partija”, zaključio je Đokić.

Govoreći o situaciji u preduzeću “Alumina” iz Zvornika, Đokić je rekao da se pitanje u ovom kolektivu rješava kroz stečajni postupak i kod sudova koji su još u postupku.

“Želimo da se ovo pitanje razriješi na korektan i pravičan način, ali prije svega na način gdje će maksimalno biti zaštićeni interesi Republike Srpske”, istakao je Đokić.

(Srna)