Đokić: Vlada se u kontinuitetu bavi pitanjem koncesija

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je večeras da se Vlada Srpske u kontinuitetu bavi pitanjem koncesija s ciljem zaštite i kvalitetnog korištenja resursa u svrhu razvoja.



Đokić je u završnoj riječi o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, nakon obavljene rasprave o tom aktu, naveo da je bilo neprimjereno sve što se čulo od opozicionih poslanika u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda i da je Vlada odgovorno postupila što je ovaj zakonski prijedlog uputila po hitnom postupku.

“Razlozi koji su navedeni u obrazloženju ovog zakona su jasni i idu u prilog da jačaju našu namjeru da uređujemo stanje u Srpskoj, da eliminišemo svaku vrstu diskriminacije ili neravnopravnog odnosa unutar oblasti koncesija”, kaže Đokić.

On je naveo da do sada u koncesionom odnosu nisu bila javna preduzeća Srpske, jer bi to za njih bilo veliko opterećenje, dodajući da Srpska, ako želi biti ozbiljan partner investitorima, mora svaku oblast da uredi i organizuje izvršenje svih propisa na jednak način, bez izuzetaka.

“Zato je izmjena i dopuna ovog zakona išla u pravcu da se uredi ova oblast, da se potpuno u njoj ujednače odnosi i da se ti odnosi usklade i u jednak položaj dovede sve one koji su predmet ovog zakona”, pojasnio je Đokić.

Poslanici opozicije nisu prisustvovali završnoj riječi, jer su tražili da ova tačka bude povučena sa dnevnog reda.

Tokom današnjeg zasjedanja usvojen je dnevni red i razmotren je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom po hitnom postupku.

Sjednica Narodne skupštine Srpske biće nastavljena sutra razmatranjem Prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije po hitnom postupku.

Poslanici će po hitnom postupku razmatrati Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za dodatno finansiranje po projektu izgradnje auto-puta Banjaluka-Doboj.

Po hitnom postupku biće razmatran i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po projektu restrukturisanja “Željeznica Republike Srpske”.

Sjednica će biti nastavljena u 10.00 časova.

(Srna)