Đokić u NSRS: Elektroprivreda Srpske nosilac velikih investicija

Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić rekao je da Elektroprivreda Republike Srpske ima respektabilnu strukturu zaposlenih koji predstavljaju veliki kadrovski potencijal Republike Srpske.



– Elektroprivreda Srpske ima ulogu nosioca velikih investicija, kao što je gradnja HE Buk Bijela, HE Gacko 2, HE Bočac 2, te drugih manjih objekata – rekao je Đokić odgovarajući na pitanje o poslovanju i broju zaposlenih u Elektroprivredi, navedeno u Interpelaciji o politici upravljanja javnim preduzećima u Republici Srpskoj koju su predložili opozicioni poslanici.

Kada je u pitanju razvoj kadrovskih potencijala, Đokić je rekao da postoje procedure koje se moraju ispoštovati u Zakonu o radu i koje se u ovom slučaju poštuju.

Govoreći o definisanju cijena električne energije na tržištu, ministar je rekao da Republika Srpska ima najniže cijene u regionu.

(RTRS)