Đokić: Srpska odgovorno ispunjava preuzete obaveze u energetskoj oblasti

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je tokom posjete Rudniku i termoelektrani /RiTE/ “Ugljevik” da Srpska vrlo savjesno i odgovorno izvršava sve preuzete obaveze za sprovođenje direktiva EU koje se odnose na energetsku oblast.

Đokić je u pratnji članova uprave RiTE “Ugljevik” obišao radilišta gdje je u toku kapitalni remont, prvi od 2010. godine, koji traje 90 dana.

On je istakao da će u okviru kapitalnog remonta biti izvršena i ugradnja elektriofiletera, što je investicija vrijedna 20 miliona maraka, kao i radovi na odsumporavanju, projekat vrijedan 80 miliona evra koji se izvodi sa japanskom kompanijom, a Vlada Japana dala je i kredit za realizaciju ovog procesa.

“Time će Republika Srpska izvršiti svoju obavezu u okviru programa `Nerpa` i na taj način pokazati još jednom punu odgovornost za sprovođenje direktiva EU koje se odnose na energetsku oblast”, istakao je Đokić.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske naglasio je da Republika Srpska sve preuzete obaveze izvršava vrlo savjesno i odgovorno.

“Od primjene evropskih dokumenata, mi sprovodimo samo ono što je dogovoreno, gdje smo čvrsto preuzeli obaveze”, dodao je Đokić.

Prema njegovim riječima, RiTE “Ugljevik” će biti izvan pogona tri mjeseca i to će svakako uticati na finansijsko stanje i rezultate ove godine jer se dnevni gubitak procjenjuje između 400.000 i 500.000 maraka.

“U objektu starom više od 30 godina potrebna su uvijek nova i stalna ulaganja i održavanje kojem su posvećeni radnici RiTE i ovaj remont je redovno planiran ove godine ovdje, a iduće godine će u kapitalnom remontu biti TE `Gacko`”, najavio je Đokić.

On je odbacio kritike nekih medija i poručio da je kapitalni remont bio neophodan jer bi u suprotnom rizikovali da dođe do havarijskih isključenja koja bi nanijela daleko veću štetu sistemu.

“Uprava RiTE veoma je posvećena svim svojim poslovima i imaju vidljive rezultate, svi zaposleni svjesni su teškoća koje će u ovoj godini pratiti njihovo poslovanje jer kapitalni remont uzima mnogo više vremena, za više od 50 dana u odnosu na redovan remont”, istakao je Đokić.

On je izrazio uvjerenje da će menadžment i Nadzorni odbor preduzeća naći način da smanje troškove koliko god je to moguće, na čemu je, kako je naveo, i sam insistirao, a to je i stav koji je usvojen na Skupštini akcionara u pogledu planskih aktivnosti za ovu i naredne godine.

Đokić je rekao novinarima da se za vrijeme kapitalnog remonta uglavnom dešava da se električna enerija mora nabavljati izvana, a ove godine je krajnje nepovoljna i hidrološka situacija na rijekama Drina i Trebišnjica na kojima je zasnovana proizvodnja struje u Srpskoj.

“Ove godine imamo daleko manju proizvodnju u hidroelektranama `Višegrad` i `Trebišnjica`, što će u zbiru takođe uticati na manje količine električne energije koje će proizvoditi Republika Srpska u ovom periodu godine i prinuđeni smo da, radi snabdijevanja i održavanja sigurnosti u snabdijevanju, nabavimo nove količine struje”, rekao je Đokić.

On je dodao da se dio te nabavke odnosi i na isporuku struje za Brčko distrikt jer je Srpska preuzela obavezu njegovog snabdijevanja i u preostalom dijelu godine.

Đokić je istakao da će distrikt tu energiju plaćati po cijeni po kojoj je Srpska nabavlja i da Republika Srpska neće biti oštećena.

“Ja ne vjerujem da će obim štete /zbog kapitalnog remonta RiTE `Ugljevik`/ biti ni blizu iznosa o kojem se ovih dana govori. Možda neko svjesno želi da produkuje štete u `Elektroprivredi`, ali one ne postoje i mi ih barem ne očekujemo”, poručio je Đokić.

Prema njegovim riječima, prije dva dana Srpska je već nabavila struju po najnižoj ponudi koja je bila.

“Cijenim da `Elektroprivreda` radi savjesno i odgovorno svoj posao i to je uobičajena aktivnost kojoj pristupaju sve elektroprivrede, kada imaju viškove prodaju vani, a kada nemaju onda moraju da nabave negdje gdje energije ima”, rekao je Đokić.

U upravnoj zgradi RiTE “Ugljevik” danas je održana i Skupština akcionara na kojoj je ministar Đokić učestvovao kao predstavnik državnog kapitala.

Prema njegovim riječima, razmatrani su planovi poslovanja za ovu godinu i konsolidovani planovi do 2019. godine, što nije urađeno ranije zbog preciznog definisanja planova za ovu godinu unutar “Elektroprivrede”.

