Đokić: Pitanje trećeg entiteta treba riješiti FBiH

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić ocijenio je da je pitanje trećeg entiteta u BiH vrlo osjetljivo i da ga treba rješavati Federacija BiH (FBiH).

“Ako se oni oko toga slože, mi to možemo podržati, ali mislim da se to neće desiti, zato moramo djelovati i raditi u okviru Dejtonskog sporazuma i pružiti punu zaštitu svima kojima je Dejtonski sporazum dao određeni okvir”, rekao je Đokić.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska u tom smislu nesumnjivo i trajno opstaje kao politička i državna kategorija, što ne treba bilo ko ugrožavati, jer ni ona nikoga ne ugrožava.

Đokić je ocijenio da u BiH, u kontekstu globalnih najava o promjenama, treba obnoviti jedan otvoren, iskren dijalog u kojem stranci ne treba više da budu učesnici i nosioci, jer oni tu više “mute” nego što pomažu.

“Taj dijalog treba da vodimo mi – Srbi, Bošnjaci, Hrvati, da sjednemo i da se oko nekih pitanja dogovaramo”, rekao je Đokić novinarima u Gradišci.

On napominje da je to vrlo osjetljivo političko pitanje, ističući da socijalisti vode politiku koja je umjerena, ali imajući u vidu da će se sve sigurno bitno mijenjati nakon promjene opšte politike koju vodi SAD.

“Promjena njihove politike na globalnom planu mora dovesti do većih promjena u svijetu, a negdje i do većih turbulencija. Ako se to bude desilo, velika je odgovornost na politikama, posebno manjih država, kako da tu politiku prepoznaju i da na adekvatan način nađu svoje mjesto”, dodao je Đokić.

On smatra da političarima u BiH treba mnogo mudrosti da sačuvaju stabilnost i mir, da svaki čovjek u ovoj zemlji, bez obzira na nacionalnu i vjersku priopadnost, živi u stabilnoj zemlji u kojoj se osjeća zaštićeno.

“To nam je najveći prioritet i na tome trebamo svi raditi”, poručio je Đokić.

Odgovarajući na novinarsko pitanje o Izvještaju o BiH za 2016. godinu koji je juče usvojio Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta, u kojem se pozdravljaju pozitivni koraci napravljeni u BiH na putu ka EU, Đokić je rekao da ovi izvještaji često iskrivljenom slikom informišu evropske institucije o stanju u BiH jer je ona puno napredovala, mnogo je nučinila na stabilizaciji mira i poslala je mnošto dobrih poruka, ali i ima mnogo problema.

“Smatram da se puno toga može promijeniti u ovoj zemlji, a da pritom ne problematizujemo stanje u njoj i da dođemo do promjena koje mogu pružiti viši nivo zadovoljstva za ljude koji u njoj žive”, zaključio je Đokić.

Izvor: Srna