Đokić: Ove godine će početi izgradnja Hidroelektrane “Buk Bijela”

HE "Buk Bijela": Preko 380 miliona za novu investiciju

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da će ove godine početi izgradnja Hidroelektrane “Buk Bijela”, koja bi, prema procjenama, trebalo da košta oko 400 miliona KM i biće 100 odsto u vlasništu Srpske, odnosno kompanije “Elektroprivreda Republike Srpske”.

“Hidroelektrana `Buk Bijela` je najvažniji objekat čiju ćemo izgradnju početi u ovoj godini. Trenutno imamo dvije kineske kompanije koje su izrazile jasan interes i pripremile ponude za realizaciju ovog projekta”, rekao je Đokić novinarima u Foči.

On je istakao da će investicija biti realizovana na području opštine Foča, gdje bi trebalo da bude sjedište preduzeća koje će voditi ovaj projekat.

“Uvjereni smo da će to biti podsticaj ubrzanom razvoju opštine Foča i ovog regije”, rekao je Đokić.

On je naveo da se, osim “Buk Bijele”, u Hercegovini realizuje i projekat Hidroelektrane “Dabar”, a planirana je i realizacija Termoelektrane “Gacko dva”.

“Ukupno investiranje u sektor energetike samo na području Hercegovine, uključujući i nekoliko malih hidroelektrana, biće oko 2,3 milijarde u narednih šest do sedam godina. To su velika sredstava i za mnogo veće države od naše”, rekao je Đokić.

On kaže da je Republika Srpska, sa svim onim što danas radi i stvara, veoma dobro i pouzdano mjesto za investiranje.

“Mi smo do sada ispoštovali svaki oblik povjerenja koji smo imali od naših partnera. To smo opravdali dobrim odnosom prema partnerstvu i realizaciji zamišljenih ideja”, rekao je Đokić.

On je naveo da sada predstoje dvije faze kada je riječ o realizaciji izgradnje hidroelektrane “Buk Bijela”, od kojih je prva ugovaranje finansiranja, a druga obezbjeđivanje saglasnosti za finansiranje.

“Prva faza je ugovaranje finansiranja. U toku smo razmatranja određenih opcija koje dolaze od finansijskih partnera – to su kineske banke i kompanije. Moramo da adekvatnim postupkom koji nam zakon nalaže dođemo do izbora kompanije koja će biti nosilac realizacije ovog projakta. Znači, vlasništvo je Republike Srpske, a kineske kompanije biće partneri u izvođenju radova, kao i u finansiranju putem kineskih banaka”, istakao je Đokić.

On kaže da nakon ovoga slijedi faza saglasnosti za finansiranje i da će projekat biti realizovan kreditnim sredstvima, za šta je potrebno odobrenje Narodne skupštine Republike Srpske.

“Po okončanju tih procedura, koje mogu da traju u narednih mjesec i po, do dva, možemo ući u zaključenje ugovora i realizaciju hidroelektrane. Kineski partneri su veoma operativni, oni su dali ponudu da bi nakon zaključenja ugovora mogli najkasnije u roku od dva mjeseca da započnu izvođenje radova. To znači da bismo, ako sve bude išlo predviđenom dinamikom, najkasnije do polovine godine imali u fazi izgradnje Hidroelektranu `Buk Bijela`”, dodao je Đokić.

Procijenjena instalirana snaga Hidroelektrane “Buk Bijela” iznosi 93,52 megavata.

(Srna)